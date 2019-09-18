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"Интер" ушел от позора со "Славией", а "Барса" расписала мировую с "Боруссией": результаты группы F

18 сентября, 00:13

Отчет поединков группы Лиги чемпионов

Боруссия - Барселона

Боруссия - Барселона / Фото: Twitter

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов миланский "Интер" принимал пражскую "Славию". В этом матче гости сотворили мини-сенсацию, сыграв с итальянским клубом 1:1. На 63-й минуте Петер Олайинка шокировал итальянцев, но Николо Барелла сравнял счет.

В другом поединке группы F сыграли лидеры. "Боруссия" принимала "Барселону". Болельщики в Дортмунде увидели настоящий мастер-класс от Тер Штегена, когда тот потащил пенальти на 57-й минуте от Марко Ройса. Позже кипер спас команду еще дважды и сохранил ворота сухими.

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Таким образом, в этой группе все команды набрали по одному баллу. Лидером группы F после первого тура является пражская "Славия", на втором месте располагается миланский "Интер"

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Ранее мы писали, что Лионель Месси может покинуть каталонский клуб в конце каждого из сезонов. Соответствующее право для футболиста прописано в его контракте с "сине-гранатовыми". Если аргентинец решит воспользоваться данной возможностью, он должен оповестить клуб об этом до 30 июня. Такие же пункты ранее были прописаны в контрактах других легенд "Барсы" – Карлеса Пуйоля, Хави и Андреса Иньесты.

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Лига чемпионов Барселона Боруссия Дортмунд Интер Италия Славия Прага

Источник: Сегодня|Спорт

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