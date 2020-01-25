"Бавария" разнесла "Шальке" в пух и прах и приблизилась к разбитому "Лейпцигу"

Левандовски празднует очередной гол / Фото: Reuters

В субботу, 25 января, в чемпионате Германии состоялись шесть матчей 19-го тура. В двух из них играли лидеры – РБ "Лейпциг" и "Бавария". И завершились их поединки очень неожиданно и противоположно. Читайте прогноз, расписание и результаты 19-го тура чемпионата Германии.

"Лейпциг" со счетом 0:2 проиграл во Франкфурте "Айнтрахту", занимающему теперь лишь девятое место в Бундеслиге. И этим сразу же воспользовалась "Бавария". Мюнхенцы камня на камне не оставили от защиты "Шальке" – 5:0. Команда из Гельзенкирхена пропустила от Роберта Левандовского уже на шестой минуте. Далее гостей "Альянц арены" голами добили Мюллер, Горецка, Алькантара и Гнабри. Интересно, что за два тура баварцы забили девять мячей, не пропустив ни одного в свои ворота. Неделей ранее в Берлине пострадала "Герта".

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Таким образом, "Бавария" ныне лишь на одно очко отстает от "Лейпцига". А польский бомбардир Левандовски забил 21-й мяч и на один гол оторвался от Тимо Вернера из "Лейпцига".

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