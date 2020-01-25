Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,2

"Бавария" разнесла "Шальке" в пух и прах и приблизилась к разбитому "Лейпцигу"

25 января, 23:13

Роберт Левандовски обошел Тимо Вернера в споре бомбардиров Бундеслиги

Левандовски празднует очередной гол

Левандовски празднует очередной гол / Фото: Reuters

В субботу, 25 января, в чемпионате Германии состоялись шесть матчей 19-го тура. В двух из них играли лидеры – РБ "Лейпциг" и "Бавария". И завершились их поединки очень неожиданно и противоположно. Читайте прогноз, расписание и результаты 19-го тура чемпионата Германии.

"Лейпциг" со счетом 0:2 проиграл во Франкфурте "Айнтрахту", занимающему теперь лишь девятое место в Бундеслиге. И этим сразу же воспользовалась "Бавария". Мюнхенцы камня на камне не оставили от защиты "Шальке" – 5:0. Команда из Гельзенкирхена пропустила от Роберта Левандовского уже на шестой минуте. Далее гостей "Альянц арены" голами добили Мюллер, Горецка, Алькантара и Гнабри. Интересно, что за два тура баварцы забили девять мячей, не пропустив ни одного в свои ворота. Неделей ранее в Берлине пострадала "Герта".

Читайте, как дортмундская "Боруссия" разгромила "Кельн". Этим матчем открылся тур в пятницу.

Реклама

Таким образом, "Бавария" ныне лишь на одно очко отстает от "Лейпцига". А польский бомбардир Левандовски забил 21-й мяч и на один гол оторвался от Тимо Вернера из "Лейпцига".

В тренде
Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде
Конор Макгрегор

Смотрите, как "Бавария" обыгрывала "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол Лейпциг чемпионат Германии Бавария Шальке Бундеслига

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Реал" – "Севилья": онлайн-трансляция центрального матча чемпионата ИспанииФутбол
"Челси" – "Арсенал": онлайн матча чемпионата АнглииФутбол
"Бавария" в погоне за "Лейпцигом": все результаты 18-го тура чемпионата ГерманииФутбол
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата Англии
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата АнглииФутбол
Поражение
Поражение "МЮ" от "Ливерпуля" и фиаско "Лестера": все результаты 23-го тура чемпионата АнглииФутбол
"Динамо" – "Нефтчи": видеотрансляция второго спарринга киевлян в ТурцииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...