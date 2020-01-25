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Дортмундская "Боруссия" разгромила "Кельн": норвежский вундеркинд установил рекорд Бундеслиги

25 января, 08:27

Эрлинг Холанд отметился дублем в поединке

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

Дортмундская "Боруссия" разгромила "Кельн" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 5:1. Дубль в этой игре оформил новичок "шмелей" 19-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд, вышедший на замену на 65-й минуте при счете 3:1.

Таким образом, на счету 19-летнего форварда стало пять забитых мячей в двух играх, на которые ему потребовалось всего 59 минут, что является рекордом для Бундеслиги. Также он стал первым игроком чемпионата Германии, который забил пять мячей в своих первых двух играх.

Холанд перебрался в "Боруссию" в декабре прошлого года из "Ред Булл Зальцбург". Дортмундская "Боруссия", набрав 36 очков в 19 играх, занимает третье место в немецкой Бундеслиге, отставая от лидирующего "РБ Лейпциг" на четыре очка.

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Ранее мы писали, что Оливер Кан получил высокую должность в "Баварии". В ближайшие два года 50-летний Кан будет помогать председателю правления "Баварии" Карлу-Хайнцу Румменигге, а затем заменит его на этом посту.

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Смотрите, как Холанд забивал "Ливерпулю" – еще в форме австрийского "Зальцбурга":

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Источник: Сегодня|Спорт

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