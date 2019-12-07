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"Бавария" унижена лидером и выпала из еврокубков: видео голов и обзор матча

7 декабря, 22:22

Мюнхенцы проиграли сопернику со счетом 2:1

Бавария - Боруссия М

Бавария - Боруссия М / Фото: Reuters

В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" принимала мюнхенскую "Баварию". Встреча прошла в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия-Парк" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Автором первого гола стал полузащитник "Баварии" Иван Перишич, отправивший мяч в ворота соперника в начале второго тайма после передачи нападающего Томаса Мюллера.

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На 60-й минуте защитник "Боруссии" Рами Бенсебаини сравнял счет с паса хавбека Йонаса Хофмана. В конце встречи с поля был удален полузащитник мюнхенцев Хави Мартинес. На 92-й минуте Бенсебаини забил победный гол с пенальти.

Также мы писали, что стало известно, какое максимальное наказание грозит "Динамо" за расистское поведение болельщиков. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрит это дело сразу же, как только Премьер-лига получит протокол арбитра встречи Николая Балакина.

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чемпионат Германии Бавария Боруссия Менхенгладбах

Источник: Сегодня|Спорт

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