"Бавария" унижена лидером и выпала из еврокубков: видео голов и обзор матча

Бавария - Боруссия М / Фото: Reuters

В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" принимала мюнхенскую "Баварию". Встреча прошла в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия-Парк" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Автором первого гола стал полузащитник "Баварии" Иван Перишич, отправивший мяч в ворота соперника в начале второго тайма после передачи нападающего Томаса Мюллера.

На 60-й минуте защитник "Боруссии" Рами Бенсебаини сравнял счет с паса хавбека Йонаса Хофмана. В конце встречи с поля был удален полузащитник мюнхенцев Хави Мартинес. На 92-й минуте Бенсебаини забил победный гол с пенальти.

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