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Стало известно, какое максимальное наказание грозит "Динамо" за расистское поведение болельщиков

12 ноября, 12:15

Киевский клуб может получить 250-500 гривен штрафа и матч при пустых трибунах

Динамо киев

Динамо киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Стало известно, какое наказание угрожает "Динамо" за расистское поведение болельщиков киевского клуба на матче 14-го тура премьер-лиги с "Шахтером" (0:1). Смотрите видео голов видео голов и лучших моментов скандального украинского "классико". Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрит это дело сразу же, как только премьер-лига получит протокол арбитра встречи Николая Балакина.

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По информации телеканала Футбол 1, киевлянам грозит максимальное наказание, предусмотренное регламентом организации в таких случаях — штраф в 250-500 тысяч гривен и матч при пустых трибунах.

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Также мы писали, что Тайсон рассказал, почему показал ультрас "Динамо" средний палец: "Это подло! Я не стану молчать".

А главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал позором расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо" и после заявления покинул пресс-конференцию.

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Между тем "Динамо" не спешит признавать вину своих фанов в расистском сканале и просит разобраться. Киевляне призывают подключиться следственные органы, собрать фото- и видеофакты, которые бы пролили свет на произошедшее.

Смотрите также обзор матча Шахтер — Динамо Киев – 1:0

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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