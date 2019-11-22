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"Бавария" в погоне за лидерами: расписание и результаты 12-го тура чемпионата Германии

22 ноября, 23:24

Все о поединках 12-го тура чемпионата Германии - расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 12-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что капитана "Айнтрахта", сбившего тренера соперников с ног, дисквалифицировали до конца года.

Расписание и результаты 15-го тура чемпионата Украины

Пятница, 22 ноября

21:30 "Боруссия" Д – "Падерборн"3:3
Букмекеры: 1.15 – 8.50 – 16.50

Суббота, 23 ноября

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16:30 "Айнтрахт" – "Вольфсбург"
Букмекеры: 2.00 – 3.70 – 3.60

16:30 "Байер" – "Фрайбург"
Букмекеры: 1.50 – 4.40 – 6.50

16:30 "Вердер" – "Шальке"
Букмекеры: 2.45 – 3.60 – 2.75

В тренде
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16:30 "Унион" – "Боруссия" М
Букмекеры: 3.40 – 3.60 – 2.10

16:30 "Фортуна" – "Бавария" – Футбол 2, Oll.tv
Букмекеры: 14.50 – 7.50 – 1.18

19:30 "Лейпциг" – "Кельн" – Футбол 2, Oll.tv
Букмекеры: 1.33 – 5.50 – 8.75

Воскресенье, 24 ноября

16:30 "Аугсбург" – "Герта"
Букмекеры: 2.55 – 3.60 – 2.65

19:00 "Хоффенхайм" – "Майнц" – Футбол 2, Oll.tv
Букмекеры: 1.65 – 4.10 – 5.00

Турнирная таблица:

МКлубИВНПМячиОчки
1БОРУССИЯ М1181224-1125
2ЛЕЙПЦИГ1163229-1221
3БАВАРИЯ1163229-1621
4ФРАЙБУРГ1163220-1221
5БОРУССИЯ Д1255226-1820
6ХОФФЕНХАЙМ1162316-1420
7ШАЛЬКЕ1154220-1419
8БАЙЕР1153317-1518
9АЙНТРАХТ Ф1152421-1617
10ВОЛЬФСБУРГ1145211-1017
11УНИОН БЕРЛИН1141613-1713
12ГЕРТА1132617-2111
13ФОРТУНА Д1132615-1911
14ВЕРДЕР1125418-2411
15АУГСБУРГ1124513-2410
16МАЙНЦ1130812-309
17КЕЛЬН1121810-237
18ПАДЕРБОРН1212914-295

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Источник: Сегодня|Спорт

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