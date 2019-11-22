"Бавария" в погоне за лидерами: расписание и результаты 12-го тура чемпионата Германии

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 12-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что капитана "Айнтрахта", сбившего тренера соперников с ног, дисквалифицировали до конца года.
Расписание и результаты 15-го тура чемпионата Украины
Пятница, 22 ноября
21:30 "Боруссия" Д – "Падерборн" – 3:3
Букмекеры: 1.15 – 8.50 – 16.50
Суббота, 23 ноября
16:30 "Айнтрахт" – "Вольфсбург"
Букмекеры: 2.00 – 3.70 – 3.60
16:30 "Байер" – "Фрайбург"
Букмекеры: 1.50 – 4.40 – 6.50
16:30 "Вердер" – "Шальке"
Букмекеры: 2.45 – 3.60 – 2.75
16:30 "Унион" – "Боруссия" М
Букмекеры: 3.40 – 3.60 – 2.10
16:30 "Фортуна" – "Бавария" – Футбол 2, Oll.tv
Букмекеры: 14.50 – 7.50 – 1.18
19:30 "Лейпциг" – "Кельн" – Футбол 2, Oll.tv
Букмекеры: 1.33 – 5.50 – 8.75
Воскресенье, 24 ноября
16:30 "Аугсбург" – "Герта"
Букмекеры: 2.55 – 3.60 – 2.65
19:00 "Хоффенхайм" – "Майнц" – Футбол 2, Oll.tv
Букмекеры: 1.65 – 4.10 – 5.00
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БОРУССИЯ М
|11
|8
|1
|2
|24-11
|25
|2
|ЛЕЙПЦИГ
|11
|6
|3
|2
|29-12
|21
|3
|БАВАРИЯ
|11
|6
|3
|2
|29-16
|21
|4
|ФРАЙБУРГ
|11
|6
|3
|2
|20-12
|21
|5
|БОРУССИЯ Д
|12
|5
|5
|2
|26-18
|20
|6
|ХОФФЕНХАЙМ
|11
|6
|2
|3
|16-14
|20
|7
|ШАЛЬКЕ
|11
|5
|4
|2
|20-14
|19
|8
|БАЙЕР
|11
|5
|3
|3
|17-15
|18
|9
|АЙНТРАХТ Ф
|11
|5
|2
|4
|21-16
|17
|10
|ВОЛЬФСБУРГ
|11
|4
|5
|2
|11-10
|17
|11
|УНИОН БЕРЛИН
|11
|4
|1
|6
|13-17
|13
|12
|ГЕРТА
|11
|3
|2
|6
|17-21
|11
|13
|ФОРТУНА Д
|11
|3
|2
|6
|15-19
|11
|14
|ВЕРДЕР
|11
|2
|5
|4
|18-24
|11
|15
|АУГСБУРГ
|11
|2
|4
|5
|13-24
|10
|16
|МАЙНЦ
|11
|3
|0
|8
|12-30
|9
|17
|КЕЛЬН
|11
|2
|1
|8
|10-23
|7
|18
|ПАДЕРБОРН
|12
|1
|2
|9
|14-29
|5
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