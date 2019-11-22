"Бавария" в погоне за лидерами: расписание и результаты 12-го тура чемпионата Германии

Все о поединках 12-го тура чемпионата Германии - расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 12-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что капитана "Айнтрахта", сбившего тренера соперников с ног, дисквалифицировали до конца года.

Расписание и результаты 15-го тура чемпионата Украины

Пятница, 22 ноября

21:30 "Боруссия" Д – "Падерборн" – 3:3

Букмекеры: 1.15 – 8.50 – 16.50

Суббота, 23 ноября

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16:30 "Айнтрахт" – "Вольфсбург"

Букмекеры: 2.00 – 3.70 – 3.60

16:30 "Байер" – "Фрайбург"

Букмекеры: 1.50 – 4.40 – 6.50

16:30 "Вердер" – "Шальке"

Букмекеры: 2.45 – 3.60 – 2.75

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16:30 "Унион" – "Боруссия" М

Букмекеры: 3.40 – 3.60 – 2.10

16:30 "Фортуна" – "Бавария" – Футбол 2, Oll.tv

Букмекеры: 14.50 – 7.50 – 1.18

19:30 "Лейпциг" – "Кельн" – Футбол 2, Oll.tv

Букмекеры: 1.33 – 5.50 – 8.75

Воскресенье, 24 ноября

16:30 "Аугсбург" – "Герта"

Букмекеры: 2.55 – 3.60 – 2.65

19:00 "Хоффенхайм" – "Майнц" – Футбол 2, Oll.tv

Букмекеры: 1.65 – 4.10 – 5.00

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БОРУССИЯ М 11 8 1 2 24-11 25 2 ЛЕЙПЦИГ 11 6 3 2 29-12 21 3 БАВАРИЯ 11 6 3 2 29-16 21 4 ФРАЙБУРГ 11 6 3 2 20-12 21 5 БОРУССИЯ Д 12 5 5 2 26-18 20 6 ХОФФЕНХАЙМ 11 6 2 3 16-14 20 7 ШАЛЬКЕ 11 5 4 2 20-14 19 8 БАЙЕР 11 5 3 3 17-15 18 9 АЙНТРАХТ Ф 11 5 2 4 21-16 17 10 ВОЛЬФСБУРГ 11 4 5 2 11-10 17 11 УНИОН БЕРЛИН 11 4 1 6 13-17 13 12 ГЕРТА 11 3 2 6 17-21 11 13 ФОРТУНА Д 11 3 2 6 15-19 11 14 ВЕРДЕР 11 2 5 4 18-24 11 15 АУГСБУРГ 11 2 4 5 13-24 10 16 МАЙНЦ 11 3 0 8 12-30 9 17 КЕЛЬН 11 2 1 8 10-23 7 18 ПАДЕРБОРН 12 1 2 9 14-29 5

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