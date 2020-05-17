"Бавария" выходит из "спячки": онлайн матча лидера чемпионата Германии с "Унионом"

Немецкая Бундеслига вернулась первой из европейских ТОП-чемпионатов, вчера состоялось семь поединков 26-го тура. Сегодня в бой вступает лидер сезона – "Бавария". На выезде в Берлине мюнхенский клуб сыграет с "Унионом" – "середняком" чемпионата Германии. Матч "Унион" – "Бавария" начнется в 19:00.

"Унион" – "Бавария"

До выхода на карантин команда Ханса-Дитера Флика практически гарантировала себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов (3:0 на выезде с "Челси" в первом матче 1/8) и обеспечила себе отрыв в четыре очка от "Боруссии" в Бундеслиге, правда, вчера дортмундский клуб сократил его до одного балла. Сможет ли "Бавария" восстановить отрыв? В других обстоятельствах практически никто не сомневался бы в победе гостей, но в какой форме подойдут лидеры к матчу после более чем двухмесячного перерыва – неизвестно. Смотрите сюжет о том, как "Бавария" готовилась к рестарту сезона:

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"Унион" – "Бавария": положение в чемпионате. Мюнхенский клуб – лидер Бундеслиги, команда набрала 55 очков в 25 играх, одержав 17 побед при 4 поражениях и 4 ничьих. В свою очередь "Унион" можно назвать "середняком" – команда находится на 12-м месте (30 очков), в девяти очках от зоны еврокубков и в семи – от зоны вылета во Вторую Бундеслигу. Скорее всего, клуб из Берлина сохранит прописку в ТОП-дивизионе.

"Унион" – "Бавария": прогноз букмекеров. Гости – большие фавориты. Коэффициент на победу "Баварии" составляет всего 1.20, тогда как на победу "Униона" котировка 14.50, а на ничью – 7.40. Таким образом, эксперты подсчитали такую вероятность результата матча: победа "Униона" 7 процентов, ничья 13 процентов и победа "Баварии" 80 процентов.

Также аналитики уверены, что зрители у телеэкранов (матч проходит при пустых трибунах) увидят сегодня много забитых мячей. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.40, а на "меньше 2,5 голов" можно сделать ставку с котировкой 3.00. Т.е. вероятность, что будет забито три или больше голов, составляет 68 процентов.

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Ориентировочные стартовые составы команд по версии болельщиков:

"Унион" – "Бавария": где смотреть матч. В прямом эфире матч покажет канал "Футбол 2", также смотреть игру онлайн можно на сайте oll.tv. Ночью в 02:20 на канале "Футбол 1" будет повтор игры, также ее можно будет еще раз посмотреть в понедельник в 12:00 на канале "Футбол 2".

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"Унион" – "Бавария": сравнение составов. Мюнхенский клуб – самый дорогой в Германии по оценочной трансферной стоимости всех футболистов, заявленных за команду. Суммарный ценник на всех футболистов "Баварии" – 756 миллионов евро, что в 19 раз больше, чем этот показатель у "Униона"! Все игроки хозяев стоят всего 40 миллионов. При этом футболисты "Баварии" моложе – средний возраст 25 лет против почти 27 у "Униона".

Самый дорогой в составе "Баварии" – 24-летний полузащитник Серж Гнабри, его оценивают в 72 миллиона евро. Опорника Йозуа Киммиха оценивают в 64 млн, форварда Роберта Левандовски – в 56 млн.

Напомним, что до карантина, 25 февраля 2020 года, "Бавария" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде разгромила лондонский "Челси" со счетом 3:0. Смотрите все голы того матча:

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Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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