Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина

Дождались! Большой футбол вернулся – немецкая Бундеслига первой вышла из режима карантина и возобновила матчи. Проходят они без зрителей на трибунах, но с долгожданными прямыми трансляциями по ТВ! Напомним, что все игры чемпионата Германии в прямом эфире можно смотреть на сайте oll.tv.
Новое в футболе на время переходного периода:
- Разрешены 5 замен, для дополнительных замен будут специальные "окна", чтобы не затягивать игру
- Все матчи без зрителей. На стадионе могут присутствовать 322 человека – это работники арены, все сотрудники команд, журналисты, трансляторы
- Рукопожатия запрещены
- Командные фото запрещены
- Животные на арене запрещены (это касается талисманов команд)
- Все за пределами футбольного поля должны носить маски (кроме 22 стартовых игроков и судей)
В этот уикэнд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 26-го тура. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Центральной станет игра "Боруссия" Дортмунд – "Шальке".
Суббота, 16 мая
16:30 "Боруссия" Д – "Шальке"
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 1.53 – 4.60 – 6.10
16:30 "Аугсбург" – "Вольфсбург"
ТВ: Футбол 3, oll.tv
Букмекеры: 3.50 – 3.45 – 2.15
16:30 "Лейпциг" – "Фрайбург"
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 1.33 – 5.60 – 9.70
16:30 "Фортуна" – "Падерборн"
Букмекеры: 2.20 – 3.55 – 3.30
16:30 "Хоффенхайм" – "Герта"
Букмекеры: 2.25 – 3.60 – 3.20
19:30 "Айнтрахт" – "Боруссия" М
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 3.05 – 3.50 – 2.40
Воскресенье, 17 мая
16:30 "Кельн" – "Майнц"
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 1.90 – 3.85 – 3.95
19:00 "Унион" – "Бавария"
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 14.5 – 7.50 – 1.20
Понедельник, 18 мая
21:30 "Вердер" – "Байер"
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 4.80 – 4.10 – 1.70
Турнирная таблица чемпионата Германии:
Напомним, что в последнем поединке до коронакризиса "Боруссия" проиграла на выезде французскому "ПСЖ" и вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов. Смотрите все голы того матча:
Все подробности в спецтеме Футбол возвращается!
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