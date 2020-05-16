Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина

Все о поединках 26-го тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Дождались! Большой футбол вернулся – немецкая Бундеслига первой вышла из режима карантина и возобновила матчи. Проходят они без зрителей на трибунах, но с долгожданными прямыми трансляциями по ТВ! Напомним, что все игры чемпионата Германии в прямом эфире можно смотреть на сайте oll.tv.

Новое в футболе на время переходного периода:

Разрешены 5 замен, для дополнительных замен будут специальные "окна", чтобы не затягивать игру

Все матчи без зрителей. На стадионе могут присутствовать 322 человека – это работники арены, все сотрудники команд, журналисты, трансляторы

Рукопожатия запрещены

Командные фото запрещены

Животные на арене запрещены (это касается талисманов команд)

Все за пределами футбольного поля должны носить маски (кроме 22 стартовых игроков и судей)

Реклама "Боруссия" М для первого матча после карантина подготовила картонных зрителей. Фото Reuters

В этот уикэнд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 26-го тура. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Центральной станет игра "Боруссия" Дортмунд – "Шальке".

Суббота, 16 мая

16:30 "Боруссия" Д – "Шальке"

ТВ: Футбол 1, oll.tv

Букмекеры: 1.53 – 4.60 – 6.10

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16:30 "Аугсбург" – "Вольфсбург"

ТВ: Футбол 3, oll.tv

Букмекеры: 3.50 – 3.45 – 2.15

16:30 "Лейпциг" – "Фрайбург"

ТВ: Футбол 2, oll.tv

Букмекеры: 1.33 – 5.60 – 9.70

16:30 "Фортуна" – "Падерборн"

Букмекеры: 2.20 – 3.55 – 3.30

16:30 "Хоффенхайм" – "Герта"

Букмекеры: 2.25 – 3.60 – 3.20

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19:30 "Айнтрахт" – "Боруссия" М

ТВ: Футбол 1, oll.tv

Букмекеры: 3.05 – 3.50 – 2.40

Воскресенье, 17 мая

16:30 "Кельн" – "Майнц"

ТВ: Футбол 1, oll.tv

Букмекеры: 1.90 – 3.85 – 3.95

19:00 "Унион" – "Бавария"

ТВ: Футбол 2, oll.tv

Букмекеры: 14.5 – 7.50 – 1.20

Понедельник, 18 мая

21:30 "Вердер" – "Байер"

ТВ: Футбол 2, oll.tv

Букмекеры: 4.80 – 4.10 – 1.70

Турнирная таблица чемпионата Германии:

Напомним, что в последнем поединке до коронакризиса "Боруссия" проиграла на выезде французскому "ПСЖ" и вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов. Смотрите все голы того матча:

Все подробности в спецтеме Футбол возвращается!

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