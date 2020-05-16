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Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина

16 мая, 11:42

Алексей Андрейцев

Все о поединках 26-го тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Дождались! Большой футбол вернулся – немецкая Бундеслига первой вышла из режима карантина и возобновила матчи. Проходят они без зрителей на трибунах, но с долгожданными прямыми трансляциями по ТВ! Напомним, что все игры чемпионата Германии в прямом эфире можно смотреть на сайте oll.tv.

Новое в футболе на время переходного периода:

  • Разрешены 5 замен, для дополнительных замен будут специальные "окна", чтобы не затягивать игру
  • Все матчи без зрителей. На стадионе могут присутствовать 322 человека – это работники арены, все сотрудники команд, журналисты, трансляторы
  • Рукопожатия запрещены
  • Командные фото запрещены
  • Животные на арене запрещены (это касается талисманов команд)
  • Все за пределами футбольного поля должны носить маски (кроме 22 стартовых игроков и судей)

"Боруссия" М для первого матча после карантина подготовила картонных зрителей. Фото Reuters

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"Боруссия" М для первого матча после карантина подготовила картонных зрителей. Фото Reuters

В этот уикэнд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 26-го тура. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Центральной станет игра "Боруссия" Дортмунд – "Шальке".

Суббота, 16 мая

16:30 "Боруссия" Д – "Шальке"
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 1.53 – 4.60 – 6.10

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16:30 "Аугсбург" – "Вольфсбург"
ТВ: Футбол 3, oll.tv
Букмекеры: 3.50 – 3.45 – 2.15

16:30 "Лейпциг" – "Фрайбург"
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 1.33 – 5.60 – 9.70

16:30 "Фортуна" – "Падерборн"
Букмекеры: 2.20 – 3.55 – 3.30

16:30 "Хоффенхайм" – "Герта"
Букмекеры: 2.25 – 3.60 – 3.20

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19:30 "Айнтрахт" – "Боруссия" М
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 3.05 – 3.50 – 2.40

Воскресенье, 17 мая

16:30 "Кельн" – "Майнц"
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 1.90 – 3.85 – 3.95

19:00 "Унион" – "Бавария"
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 14.5 – 7.50 – 1.20

Понедельник, 18 мая

21:30 "Вердер" – "Байер"
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 4.80 – 4.10 – 1.70

Турнирная таблица чемпионата Германии:

Напомним, что в последнем поединке до коронакризиса "Боруссия" проиграла на выезде французскому "ПСЖ" и вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов. Смотрите все голы того матча:

Все подробности в спецтеме Футбол возвращается!

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результаты трансляция чемпионат Германии Бавария Боруссия Дортмунд Шальке Боруссия Менхенгладбах

Источник: Сегодня|Спорт

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