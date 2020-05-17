Где раньше была "желтая стена"... Репортаж о первых "карантинных" матчах в Германии

Репортаж из Германии, которая первой из ТОП-чемпионатов решилась на возобновление сезона

Очень странным был первый игровой день чемпионата Бундеслиги. Футбольные фанаты, так тосковавшие по любимой игре на протяжении двух долгих, бесконечно тягучих в карантинной скукотище весенних месяцев, ждали этот день со смешанными чувствами. С одной стороны, радостными – футбол вернулся! С другой – не только ни малейшей надежды увидеть матч любимой команды "вживую", но и строжайший запрет даже на "прогулки" в районе стадиона. Пункт инструкции для арбитров, по-немецки четкий и жесткий, гласил: опознав шумовую поддержку, доносящуюся из-за пределов арены – немедленно прекращать матч, с техническим поражением хозяевам.

"Боруссия" М для первого домашнего матча после карантина подготовила картонных зрителей. Фото Reuters

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Кстати, сами судьи лишь утренним телефонным звонком получали "добро" на выезд к месту дислокации – по результатам сданного с вечера дежурного теста на коронавирус. И главному, и лайнсменам предписано добираться поодиночке, каждому – на своей машине.

Престранные телевизионные интервью: обернутый в пленку микрофон на трехметровом штативе-журавле, и репортер в маске на почтительном расстоянии от собеседника.

Мячи, тщательно дезинфицируемые перед стартовым свистком и в перерыве.

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Отсутствие детей, выводящих футболистов на игру. Мальчики, подающие мячи – строго от 16-ти и старше. "Локотки" вместо рукопожатий, а иногда – даже удары бутсами.

Пять замен, но не больше чем в три приема – дабы исключить соблазн излишней затяжки времени.

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Тишина над футбольным полем, прерывающаяся отдельными возгласами, и гулким эхом от каждого удара по мячу. В ином матче чемпионата Украины – привычная картина, но для Германии – в новинку.

Тренер-вундеркинд Юлиан Нагельсманн не ошибся, предвкушая возможность без сверхусилий докричаться в ходе матча до своих подопечных. Его волнения насчет того, что преградой для естественного желания коуча громогласно руководить командой может стать обязательная маска, развеяло руководство лиги, в последний момент сделав исключение для главных тренеров (единственных среди обитателей скамейки запасных) – им в ходе матча было разрешено ходить без маски.

А поводов у Нагельсманна для претензий к игрокам его "Лейпцига" имелось предостаточно – в матче с "Фрайбургом" они транжирили выгодные моменты один за другим.

"Иногда лучше во время игры тренера не слышать, – признался полузащитник "Лейпцига" Кевин Кампль – может так прикрикнуть, что мало не покажется".

Итоговая ничья (1:1) осложнила положение "быков" в борьбе за призовые места, а ведь "Фрайбург" мог забрать и все три очка, не вмешайся всевидящий VAR, отменивший в концовке гол гостей после миллиметрового оффсайда. Многоопытный наставник гостей Кристиан Штрайх, в канун матча ответивший многочисленным недоброжелателям (а их набралось 56% (!) населения – по итогам опроса первого государственного телевизионного канала ARD) возобновления матчей Бундеслиги – "они нам немножко завидуют" – на послематчевой пресс-конференции поделился своими впечатлениями:

"Пустые трибуны никак не сказались на качестве игры. Привычная обстановка – ведь мы тренируемся в тишине всю неделю. Но очень печально, что болельщики не могут прийти на трибуны. Они любят футбол, мы любим футбол, и поэтому по субботам мы встречаемся на стадионе. Долго так продолжаться не может."

"Айнтрахт", лишившись мощной поддержки своей неистовой торсиды, опять проиграл дома (1:3). Получив в дебюте два гола от Гладбаха, оправится от удара франкфуртцы так и не смогли. Автор второго гола гостей Маркус Тюрам, обычно празднующий взятие ворот выдернутым угловым флажком, не изменил себе и на этот раз, по окончании матча прихватив инвентарь с собой, в качестве трофея. Были бы франкфуртские ультрас в своем секторе – наверное, не осмелился бы, а так...

Помимо стандартных аттрибутов антивирусной защиты, в подтрибунных помещениях "Айнтрахт" тестировал свое ноу-хау – у каждого находящегося на стадионе был чип, включающий "мигалку", а не поможет – и звуковую "сирену", только лишь расстояние между хозяином чипа и кем-то из окружающей становилось меньше критического. То-то было писку!..

Соперник "Шахтера" в Лиге Европы "Вольфсбург", победив на выезде (2:1 против "Аугсбурга"), поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. "Выиграли, потому что очень хотели, стремились к победе", – сказал наставник "волков" Оливер Гласнер.

Вольфсбургцы, приступившие к тренировкам (сначала – в небольших группах) еще полтора месяца назад, находятся в неплохой форме. Правда, от старой болезни – пропускать голы после навеса со штрафного – не избавились. В Аугсбурге их голкиперу Кастелсу пришлось вынимать мяч из сетки своих ворот дважды, правда, второй гол забраковал VAR. А обеспечил победу настойчивый "Вольфсбург" уже в добавленные минуты. Интересно, что капитанский мостик "Аугсбурга" в этом матче пустовал – новому главному тренеру Хайко Херрлиху пришлось наблюдать за матчем с трибуны.

Не подумав, Херрлих сам проговорился журналистам, что нарушил карантин, выйдя из отеля в... ближайший супермаркет, за зубной пастой. А осознав прокол, сам себя дисквалифицировал – мол, вел себя недостойно, не показал должного примера, не имею права быть с командой. По правилам игрокам,тренерам и обслуживающему персоналу всю неделю перед стартовым матчем полагалось провести вместе, в замкнутом пространстве какой-либо "базы".

Великолепное Рурское дерби, "Боруссия" Дортмунд – "Шальке", десятилетиями держащее в напряжении всю Германию и не только, стало самым странным за всю историю – еще никогда оно не проходило без зрителей.

"Чуждая нам ситуация, просто сердце кровью обливается, но ничего не поделаешь, – сокрушался спортивный директор дортмундцев Михаэль Цорк. – Чтобы добиться успеха, нам нужна будет хорошая внутрення мотивация."

Ее хватило с лихвой. Не растеряв за время вынужденного перерыва свои лучшие качества, "Боруссия" действовала мощно. По сравнению с началом года, заиграл еще лучше, "притерся" к коллективу по-прежнему забивной (10-й гол в 9-ти матчах) чудо-норвежец Эрлинг Холанн. Самая крупная победа над "Шальке" с 1966 года. Юбилейная, 800-я победа "Боруссии" в Бундеслиге. Фоном этого праздника футбола была пугающая безмолвной серостью знаменитая южная трибуна. Та самая 25-тысячная, всегда ярко желтая, вечно кипящая страстями...

Не только внутри "Вестфаленштадиона", но и вокруг него – ни малейшего шума. Никого – не считая скучающих полицейских. Ничто не указывает на то, что совсем рядом проходит матч Бундеслиги. В соседнем Гельзенкирхене окрестности отдыхающей в этом туре арены "АуфШальке" выглядят точно также – не отличишь. А дортмундцы, забив четыре безответных гола в ворота беспомощных гостей, после финального свистка, соблюдая традицию, побежали праздновать к странно серой южной трибуне, туда, где всегда стояла "желтая стена"...

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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