"Бавария" выиграла первый матч времен коронавируса: Левандовски даже после паузы – в ударе

"Бавария" в первом поединке возобновленной Бундеслиги обыграла на выезде берлинский "Унион" со счетом 2:0, забив по мячу в концовке каждого из таймов. У лидеров чемпионата Германии отличились Левандовски (с пенальти) и Павар. Видео голов Унион – Бавария 0:2 смотрите здесь.

Отметим, что взятие ворот "Униона" стало 40-м для польского форварда мюнхенцев Левандовски в этом сезоне. Он забил 3 мяча – в Кубке Германии, 11 – в Лиге чемпионов и уже 26 голов – в чемпионате Германии. Таким образом, Роберт отметился 40 и более голами за "Баварию" в пятом сезоне кряду. Невероятная стабильность!

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Унион – Бавария – 0:2

Голы: Левандовски, 40 (с пенальти), Павар, 80

Унион: Гикевич – Хюбнер, Шлоттербек, Суботич – Триммель, Промель (Кроос, 85), Андрих (Гентер, 71), Ленц – Ингвартсен (Меес,81), Бюльтер (Райерсон, 85) – Уджа (Андерссон, 71)

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Алькантара – Мюллер (Кюизанс, 89), Горетцка (Коман, 71), Гнабри (Перишич, 85) – Левандовски

Предупреждения: Ленц, Шлоттербек – Дэвис

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Турнирная таблица Бундеслиги

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