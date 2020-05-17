Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Бавария" выиграла первый матч времен коронавируса: Левандовски даже после паузы – в ударе

17 мая, 21:21

Олег Люлька

Лидер немецкого чемпионата отпраздновал в Берлине "сухую" победу над местным "Унионом"

"Бавария" в первом поединке возобновленной Бундеслиги обыграла на выезде берлинский "Унион" со счетом 2:0, забив по мячу в концовке каждого из таймов. У лидеров чемпионата Германии отличились Левандовски (с пенальти) и Павар. Видео голов Унион – Бавария 0:2 смотрите здесь.

Отметим, что взятие ворот "Униона" стало 40-м для польского форварда мюнхенцев Левандовски в этом сезоне. Он забил 3 мяча – в Кубке Германии, 11 – в Лиге чемпионов и уже 26 голов – в чемпионате Германии. Таким образом, Роберт отметился 40 и более голами за "Баварию" в пятом сезоне кряду. Невероятная стабильность!

Реклама

Реклама

Читайте также: Чтобы защититься от коронавируса, "Бавария" воспользовалась военным аэродромом

Унион – Бавария – 0:2
Голы: Левандовски, 40 (с пенальти), Павар, 80
Унион: Гикевич – Хюбнер, Шлоттербек, Суботич – Триммель, Промель (Кроос, 85), Андрих (Гентер, 71), Ленц – Ингвартсен (Меес,81), Бюльтер (Райерсон, 85) – Уджа (Андерссон, 71)
Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Алькантара – Мюллер (Кюизанс, 89), Горетцка (Коман, 71), Гнабри (Перишич, 85) – Левандовски
Предупреждения: Ленц, Шлоттербек – Дэвис

Реклама

Турнирная таблица Бундеслиги

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Германии Бавария Роберт Левандовски Унион

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С подачи Ярмоленко болельщики
С подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфанаФутбол
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент "Бешикташа"Футбол
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей "Реалу" вручали в маске и перчаткахФутбол
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взгляд
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взглядФутбол
"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол
Душил подушкой 15 минут: футболист убил пятилетнего сына с симптомами коронавируса
Душил подушкой 15 минут: футболист убил пятилетнего сына с симптомами коронавирусаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...