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Чтобы защититься от коронавируса, "Бавария" воспользовалась военным аэродромом

17 мая, 20:23

Олег Люлька

Лидеры немецкого футбольного чемпионата пытаются свести до минимума риск заражения команды

Появилась интересная информация о том, как в условиях пандемии коронавируса "Бавария" добиралась в Берлин на матч 26-го тура Бундеслиги с "Унионом". Оказалось, что лидер чемпионата Германии не воспользовался VIP-терминалом мюнхенского аэропорта. Легендарный клуб прибег к более серьезному варианту. "Унион Берлин" – "Бавария" – все о матче.

Вместо того чтобы воспользоваться VIP-терминалом мюнхенского аэропорта, "Бавария" обратилась за помощью к военным – ее самолет взлетал с военного аэродрома Ингольштадт-Манхинг. Чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом, два автобуса с игроками, тренерами, врачами и обслуживающим персоналом заехали прямо на взлетную полосу, сообщает Bild. Все, включая членов экипажа, были в масках. До этого "Бавария" в пятый раз сдала тесты на COVID-19, все они дали отрицательный результат.

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Ранее в Германии футболист не стал соблюдать дистанцию при праздновании гола, поцеловав одноклубника. Тренер "Герты" назвал случившееся эмоциями, а в Немецкой футбольной лиге объяснили, почему не будет наказания.

Также мы рассказывали, как в условиях пандемии дают интервью тренеры клубов Бундеслиги. Наставнику "Лейпцига" Юлиану Нагельсманну микрофон подсунули на штативе, своей длиной напоминающем шест из легкой атлетики.

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Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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чемпионат Германии Бавария коронавирус

Источники: Сегодня|Спорт , Спорт-Экспресс

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