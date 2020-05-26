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"Байер" – "Вольфсбург": где смотреть матч Бундеслиги

26 мая, 19:58

Алексей Андрейцев

Матч пройдет при пустых трибунах и будет показан в прямом эфире на украинском ТВ

Сегодня четвертая команда в турнирной таблице Бундеслиги "Байер" попробует продлить свою невероятную серию из 12 игр подряд без поражений. Для этого команде на своем поле на "Бай-Арене" нужно не проиграть "Вольфсбургу" – сопернику "Шахтера" по 1/8 финала Лиги Европы. Поединок начнется в 21:30, а мы проведем онлайн "Байер" – "Вольфсбург".

В прямом эфире на территории Украины матч покажет канал "Футбол 2", также смотреть игру онлайн можно на сайте oll.tv. Для тех, кому не спится, в 00:35 будет доступен повтор на канале "Футбол 1". Также поединок в повторе покажут на канале "Футбол 2" в среду в 12:00.

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Отметим, что сегодня в Германии также проходит первый в эпоху коронакризиса суперматч лидеров сезона: онлайн-трансляция "Боруссия" – "Бавария" также доступна на нашем сайте.

Напомним, что до карантина "Вольфсбург" на своем поле проиграл "Шахтеру" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Все голы того поединка смотрите в обзоре:

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Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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чемпионат Германии где смотреть Байер Вольфсбург

Источник: Сегодня|Спорт

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