"Байер" – "Вольфсбург": онлайн-трансляция матча Бундеслиги

Сегодня в 28-м туре чемпионата Германии соперник "Шахтера" по 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" на выезде сыграет с "Байером" из Леверкузена. Поединок на "Бай-Арене" начнется в 21:30 по киевскому времени, а мы проведем онлайн-трансляцию матча с комментариями важных моментов матча, яркими фото со стадиона и видеоповторами голов.

"Байер" – "Вольфсбург"

"Байер" попробует продлить свою невероятную серию из 12 игр подряд без поражений, причем только одна из них была сыграна вничью – на выезде с "Лейпцигом", остальные – победы.

"Байер" – "Вольфсбург": положение в чемпионате. На данный момент "Байер" (53 очка) занимает четвертую строчку в турнирной таблице Бундеслиге, отставая от лидирующей "Баварии" на 8 очков. При этом от третьей строчки команду отделяет всего одно очко – ТОП-пятерка в чемпионате Германии идет достаточно плотно. "Вольфсбург" пока на шестом месте, и команда рассчитывает сохранить эту позицию, дающую право сыграть в Лиге Европы и в следующем сезоне.

Реклама

После возобновления сезона "Байер" на выезде обыграл "Вердер" (4:1) и "Боруссию" М (3:1). В свою очередь, "Вольфсбург" одолел "Аугсбург" (2:1) и уступил дортмундской "Боруссии" (0:2).

"Байер" – "Вольфсбург": прогноз букмекеров. Хозяева – фавориты матча. Котировка на победу "Байера" равна 1.75, тогда как на успех "Вольфсбурга" можно сделать ставку с коэффициентом 4.60, а на ничью – 4.10.

Таким образом, вероятность результата экспертами подсчитана следующая: победа "Байера" – 55 процентов, ничья – 24 процента, победа "Вольфсбурга" – 21 процент.

Реклама

В первом "карантинном" туре после возобновления чемпионата Германии команды забивали в среднем три гола за игру. Во втором этот показатель вырос до 3,55 гола за матч. Сегодня зрители тоже могут рассчитывать на большое количество голов. Букмекеры считают, что с вероятностью в 60 процентов в матче "Байер" – "Вольфсбург" будет забито три или больше гола, коэффициент на "больше 2,5 гола" составляет 1.60.

Расстановка команд по версии болельщиков будет выглядеть так:

Вероятные авторы голов в составе "Байера":

Кай Хаверц – 2.20 (коэффициент на "забьет гол")

Мусса Диаби – 3.50

Карим Беллараби – 3.65

Реклама

Вероятные авторы голов в составе "Вольфсбурга":

Ваут Вегхорст – 2.80

Ренато Штеффен – 4.50

Йосип Брекало и Адмир Мехмеди – по 5.00

"Байер" – "Вольфсбург": сравнение составов. Все футболисты в составе "Байера" оцениваются в два раза дороже, чем игроки "Вольфсбурга", – 383 миллиона евро против 186 миллионов. Самый дорогой футболист, который может сегодня выйти на поле в Леверкузене, это 20-летний атакующий полузащитник хозяев Кай Хаверц, ценник на которого установлен на уровне 81 млн.

"Байер" – "Вольфсбург": где смотреть трансляцию. В прямом эфире на территории Украины матч покажет канал "Футбол 2", также смотреть игру онлайн можно на сайте oll.tv. Для тех, кому не спится, в 00:35 будет доступен повтор на канале "Футбол 1". Также поединок в повторе покажут на канале "Футбол 2" в среду в 12:00.

Отметим, что сегодня в Германии также проходит первый в эпоху коронакризиса суперматч лидеров сезона: онлайн-трансляция "Боруссия" – "Бавария" также доступна на нашем сайте.

Напомним, что до карантина "Вольфсбург" на своем поле проиграл "Шахтеру" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Все голы того поединка смотрите в обзоре:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама