"Боруссия" – "Бавария": онлайн первого суперматча времен коронавируса

Спорт возвращается на арены, хотя Бундеслига и остается пока единственным чемпионатом "Большой пятерки", решившимся на рестарт. Сегодня в чемпионате Германии – суперматч, первый в эпоху коронавируса, – "Боруссия" vs "Бавария". Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени, а мы проведем онлайн матча с комментариями ключевых моментов игры, яркими фото и видео-повторами.

"Боруссия" – "Бавария"

Матч пройдет без зрителей на арене "Сигнал Идуна Парк", которая способна вместить более 80 тысяч человек. Но сегодня их будет не более 322 – футболисты, сотрудники арены, судьи, журналисты и трансляторы. Такие правила на период карантина и пандемии коронавируса.

"Боруссия" – "Бавария": положение в чемпионате. Команды ведут борьбу за титул, на данный момент "Бавария" опережает "Боруссию" на четыре очка. Сегодняшний матч может оказать серьезное влияние на итоговое распределение мест в Бундеслиге, если одна из команд добьется победы. В случае успеха "Баварии", она оторвется на комфортные семь очков, а в случае победы "Боруссии" интрига будет обострена до предела.

Интересно, что обе команды имеют серию из шести подряд побед в чемпионате Германии. А что касается "Баварии", то ее серия без поражений во всех турнирах насчитывает уже 13 матчей.

"Боруссия" – "Бавария": дела в еврокубках. Обе команды пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, но выступили там по-разному. "Боруссия" в первом, домашнем матче с лидером французского чемпионата "ПСЖ" одержала победы со счетом 2:1, но в ответной игре проиграла всухую (0:2) и вылетела из еврокубка. Видео голов ответного поединка:

В свою очередь, "Бавария" успела сыграть только первый матч 1/8 финала. Но результат, добытый мюнхенцами на выезде, практически не оставляет их соперникам шансов на четвертьфинал. Обзор матча "Челси" – "Бавария", в котором немецкий клуб разгромил англичан 3:0:

"Боруссия" – "Бавария": прогноз букмекеров. Аналитики букмекерских контор считают гостей фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Баварии" составляет 1.92, тогда как ставку на победу "Боруссии" можно сделать с котировкой 3.60, а на ничью – 4.20.

Таким образом, эксперты рассчитали такую вероятность результата матча: победа "Боруссии" 27 процентов, ничья 23 процента, победа "Баварии" 50 процентов.

В первом "карантинном" туре, после возобновления чемпионата Германии, команды забивали в среднем три гола за игру. Во втором этот показатель вырос до 3,55 гола за матч. Сегодня зрители у экранов тоже могут рассчитывать на большое количество голов. Букмекеры считают, что с вероятностью в 69 процентов в матче "Боруссия" – "Бавария" будет забито три или больше гола, коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.38.

Расстановка команд по версии болельщиков будет выглядеть так:

Вероятные авторы голов в составе "Боруссии":

Эрлинг Холанн – 2.25 (коэффициент на "забьет гол")

Джейдон Санчо – 3.00

Юлиан Брандт – 5.00

Рафаэль Геррейру – 5.50

Ашраф Хакими – 7.00

Вероятные авторы голов в составе "Баварии":

Роберт Левандовски – 1.62

Серж Гнабри – 2.50

Томас Мюллер – 3.00

Кингсли Коман – 3.85

Тьяго Алькантара – 7.00

Роберт Левандовски

"Боруссия" – "Бавария": сравнение составов. Обе команды – самые дорогие в Германии по оценочной трансферной стоимости всех футболистов в составе. Да и в мире эти клубы в первых рядах – "Бавария" занимает в условном денежном рейтинге шестое место в мире (756 миллионов евро), "Боруссия" – 12-е (585 млн).

Самый дорогой футболист, который сегодня может выйти на поле, это 20-летний правый вингер "Боруссии" Джейдон Санчо, которого оценивают в 117 миллионов евро. 19-летний норвежский вундеркинд дортмундского клуба Эрлинг Холанн стоит 72 миллиона, в такую же сумму эксперты оценили 24-летнего полузащитника "Баварии" Сержа Гнабри.

"Боруссия" – "Бавария": где смотреть трансляцию. В Украине матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сайте oll.tv. Завтра утром в 08:15 на канале "Футбол 1" будет повтор матча, также его можно будет еще раз посмотреть в 18:40 на канале "Футбол 3".

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