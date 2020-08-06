"Базель" – "Айнтрахт": где смотреть матч следующих соперников "Шахтера" в Лиги Европы

Сегодня определится соперник донецкого "Шахтера" в 1/4 финала Лиги Европы: швейцарский "Базель" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы попытается удержать преимущество первого матча над немецким "Айнтрахтом". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. "Базель" – "Айнтрахт" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

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В первом матче "Базель" обыграл "Айнтрахт" со счетом 3:0, поэтому сегодня их устроит даже поражение с разницей в два мяча. А если швейцарцы забьют хотя бы один мяч, то уже немцам нужно будет забивать минимум четыре.

Поэтому неудивительно, что букмекеры считают "Базель" фаворитом на выход в следующий раунд. Коэффициенты на проход следующие: "Базель" – 1.09 "Айнтрахт" – 8.50. Тем не менее, эксперты считают, что победителем сегодняшней встречи будет как раз немецкий клуб: коэффициент на победу команды Адольфа Хюттера в основное время – 2.03, на ничью – 4.30, на победу "Базеля" – 3.20.

Где смотреть матч "Базель" – "Айнтрахт":

Футбол 1, live

Oll.tv (в подписке)

Футбол 2, пятница, 07:25 (повтор)

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Напомним, вчера донецкий "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы, где ждет победителя пары "Базель" – "Айнтрахт". Со стадии четвертьфинала все матчи будут проходить в Германии.

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