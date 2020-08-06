"Базель" – "Айнтрахт": онлайн матча Лиги Европы

В четверг, 6 августа, пройдут оставшиеся ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы: в Базеле на стадионе "Санкт-Якоб Парк" швейцарский "Базель" примет немецкий "Айнтрахт" из Франкфурта. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН "БАЗЕЛЬ" – "АЙНТРАХТ"

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В первом матче, который состоялся еще в марте, "Базель" на выезде разгромил соперника со счетом 3:0 и практически гарантировал себе путевку в следующий раунд. Немцам нужно забивать минимум три гола, чтобы рассчитывать на выход в четвертьфинал. А вот швейцарцев устроит даже любое поражение в два мяча.

"Айнтрахту" надо забивать. Думаю, они будут рисковать. Мы должны хорошо обороняться, это ясно. Будем делать все, что в наших силах. Хотим забить быстрый гол и повести в счете", – поделился планами на матч наставник швейцарцев Марсель Коллер, которого цитирует сайт УЕФА.

"Базель" только 3 августа завершил национальный чемпионат, поэтому находится в отличной физической форме. Правда, в последних трех встречах швейцарцы не смогли выиграть, но и не проигрывают уже на протяжении семи матчей. Добавим, что в чемпионате Швейцарии "Базель" финишировал на третьем месте.

"Айнтрахт" завершил выступления в чемпионате Германии еще в конце июня. После этого команда немного отдохнула и начала подготовку к рестарту Лиги Европы. В рамках подготовки они сыграли вничью с французским "Монако".

"Команда была на ходу до наступления летней паузы. Мы заслужили четыре недели отдыха после 104 матчей, которые мы провели за два года. После перерыва у нас была хорошая неделя тренировок, и мы провели хороший товарищеский матч", – цитирует главного тренера франкфуртцев Ади Хюттера официальный сайт УЕФА.

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Следующий соперник:

Для украинских болельщиков этот поединок будет интересен тем, что победитель этой пары станет соперником донецкого "Шахтера" в 1/4 финала. Напомним, вчера "горняки" в Киеве разгромили "Вольфсбург" (3:0) и уверенно шагнули в следующий раунд.

Кадровые проблемы перед матчем "Базель" – "Айнтрахт":

В сегодняшнем матче "Базель" не сможет рассчитывать на травмированных Лукуу Дзуффи и Рики Ван Волфсвинкела. У "Айнтрахта" не сыграет травмированный Макото Хасебе, а Джибриль Соу пропускает поединок из-за перебора карточек.

Букмекеры о матче "Базель" – "Айнтрахт":

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Букмекеры считают "Айнтрахт" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Адольфа Хюттера в основное время – 2.03, на ничью – 4.30, на победу "Базеля" – 3.20. А вот в следующий раунд, по мнению букмекеров, выйдет "Базель", котировки следующие: "Базель" – 1.09, "Айнтрахт" – 8.50.

В прямом эфире матч "Базель" – "Айнтрахт" покажут на телеканале "Футбол 1", также матч можно будет посмотреть онлайн на сайте Oll.tv. напомним, встреча начнется в 22:00.

Смотрите, как "Базель" и "Айнтрахт" играли между собой в следующем матче:

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