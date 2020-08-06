"Базель" легко шагнул навстречу "Шахтеру" в Лиге Европы, пройдя немецкий "Айнтрахт"

Швейцарская команда и дома обыграла соперника и едет в Германию на встречу с чемпионом Украины

В четверг около полуночи определился соперник "Шахтера" в четвертьфинале Лиги Европы. Наш сайт вел онлайн матча "Базель" – "Айнтрахт". В первой встрече, еще в марте во Франкфурте-на-Майне, швейцарская команда добыла комфортное преимущество (3:0) и смогла его спокойно удержать в повторном "свидании".

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Нельзя сказать, что соперники не хотели победить, но недостаток практики и хорошей физической подготовки сказывался на их действиях. Поединок больше напоминал товарищеский в отношении футболистов к событиям на поле. Тем не менее, ударов они наносили достаточное количество, но в качество – голы – оно долгое время не переходило. Смотрите самые интересные моменты первой половины.

После перерыва ничего особенно не изменилось. Количество ударов мимо ворот у каждого из оппонентов подобралось к 10, парни боролись, и испанский рефери Антонио Матео Лаос даже показал три желтые карточки.

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А единственный мяч забили на 88-й минуте. Фабиан Фрай прошел всю защиту "Айнтрахта", как нож сквозь масло, и отправил мяч в уже пустые ворота – 1:0.

Так что теперь "Базель" официально стал соперником "горняков" в четвертьфинале Лиги Европы. Узнавайте, что ждет "Шахтер" в плей-офф Лиги Европы. Матч за выход в полуфинал пройдет уже в следующий вторник, 11 августа, в Гельзенкирхене на поле "Шальке".

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