"Базель" сотворил сенсацию в Германии, разгромив "Айнтрахт"

В первом матче 1/8 финала швейцарцы забили три мяча

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Базель" в гостях разгромил "Айнтрахт". Встреча во Франкфурте-на-Майне завершилась со счетом 3:0 в пользу швейцарской команды. На 27-й минуте Самуэле Кампо счет открыл, на 73-й отличился Кевин Буа, а за пять минут до конца основного времени второго тайма окончательный результат установил Фабиан Фрай.

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Смотрите обзор матча Лиги Европы "Айнтрахт" – "Базель":

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Отметим, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Базель" – "Айнтрахт" пройдет на домашнем стадионе немецкого клуба, как и первая игра.

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Ранее мы сообщали, что из-за коронавируса "Вольфсбург" и "Шахтер" сыграют без зрителей. Также при пустых трибунах в четверг играют ЛАСК – "Манчестер Юнайтед", "Айнтрахт" – "Базель", "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон". А матчи "Севилья" – "Рома" и "Интер" – "Хетафе" вовсе перенесены на неопределенное время.

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