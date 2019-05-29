Беланов о поступке Мхитаряна: "Так нельзя относиться к футболу"

Экс-игрок киевского "Динамо" раскритиковал игрока "Арсенала" перед финалом Лиги Европы

Игорь Беланов. Фото: Facebook

Легендарный украинский нападающий, обладатель "Золотого мяча" 1986 года, Игорь Беланов приехал на финал Лиги Европы в Баку. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Арсенал".

"Ни за кого болеть не буду. Хотелось бы увидеть увлекательную игру от двух английских клубов. Думаю, будет интересный и достойный финала матч", – заявил Беланов. А также прокомментировал решение армянского полузащитника лондонского "Арсенала" Генриха Мхитаряна отказаться от поездки в Баку.

"Футболист полностью неправ. Так нельзя относиться к футболу. Ты – футболист, и будь добр играть в футбол", – считает Беланов.

Напомним, Генрих Мхитарян отказался ехать на финал Лиги Европы в Баку по соображениям безопасности.

Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Тем не менее ранее в МИД Азербайджана заявили, что Мхитарян сможет принять участие в финале Лиги Европы, несмотря на напряженность в отношениях двух стран. Выступили с гарантиями по Мхитаряну и в УЕФА, заявив: "Ассоциация футбольных федераций Азербайджана подтвердила, что у данного игрока не будет проблем со въездом и пребыванием в стране, а также, что будут приняты все необходимые меры безопасности". Однако, судя по всему, решающий матч Лиги Европы 29 мая в Баку пройдет таки без Генриха, сыгравшего в нынешнем сезоне за "канониров" 39 матчей (6 голов и 7 ассистов).

Ранее по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа Лиги Европы с "Карабахом", а в 2015 году он, выступая за дортмундскую "Боруссию", не смог принять участие в игре с "Габалой".

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