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Бельгийский клуб хочет выкупить у "Шахтера" украинского защитника

26 марта, 14:56

Александр Трикиша

Соболь хорошо зарекомендовал себя в аренде в "Брюгге"

Украинский защитник Эдуард Соболь может стать полноценным игроком бельгийского "Брюгге". По информации местного издания Voetbal24, бельгийцы намерены выкупить контракт футболиста у донецкого "Шахтера". Сейчас он играет в Бельгии на правах аренды. Ранее мы писали, что украинский защитник – в тройке лучших футболистов чемпионата Бельгии.

По информации источника, украинский клуб требует за 24-летнего футболиста за 4 миллиона евро, однако руководство "Брюгге" надеется договориться о более низкой цене выкупа.

В текущем сезоне Соболь провел за "Брюгге" 36 матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего украинца в 2,5 миллиона евро.

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Также мы писали, что Богдан Михайличенко хочет уйти из Премьер-лиги Украины в чемпионат Бельгии. Однофамилец главного тренера "Динамо", выступающий за "Зарю", подумывает повторить путь Малиновского.

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Смотрите, как команда Соболя обыграла клуб Яремчука, безуса и Пластуна:

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чемпионат Бельгии Эдуард Соболь Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

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