Украинский защитник – в тройке лучших футболистов чемпионата Бельгии

Защитник "Брюгге" и сборной Украины Эдуард Соболь оказался в тройке лучших футболистов чемпионата Бельгии по рейтингу эффективности игры – Instat Index. Средний балл Эдуарда за поединок – 298, столько же у капитана "Гента" Вадиса Одиджа-Офое, первое место занимает одноклубник Соболя – Крепин Диатта. Ранее мы писали, что первый гол украинского защитника в сезоне принес бельгийскому "Брюгге" победу.

Украинский полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус также попал в ТОП-3 чемпионата среди представителей центральных атакующих хавбеков.

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Соболь играет в основном составе "Брюгге"

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Напомним, что ранее Соболь выступал в Украине за "Шахтер", "Зарю", "Металлист" и донецкий "Металлург", а в Чехии за "Яблонец" и "Славию". В отборе на Евро-2020 он дважды выходил на замену в матчах сборной Украины.

Ранее мы сообщали, что бывший игрок "Динамо" попал в сборную тура чемпионата Турции. В матче против "Анкарагюджю" Денис Гармаш записал на свой счет забитый гол, который, правда, все равно не спас его команду от поражения со счетом 1:2.

Смотрите удаление Эдуарда Соболя во время его выступления за "Зарю"

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