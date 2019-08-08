Бенефис Худжамова: обзор матча "Мариуполь" – "АЗ"

Первый матч прошел без голов / Фото: Twitter

В Одессе состоялся матч третьего раунда квалификации Лиги Европы. "Мариуполь" принимал голландский "АЗ Алкмаар". Встреча завершилась вничью – 0:0. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Мариуполь" – "АЗ Алкмаар".

Поединок стал бенефисом вратаря "Мариуполя" Рустама Худжамова. Его несколько блестящих сэйвов позволили азовцам не пропустить на своем поле и сохранить не плохие шансы на выход в следующий раунд. Через неделю команды сыграют ответный поединок в Голландии. Правда, теперь уже "Мариуполю" придется либо играть с прицелом на серию пенальти, либо значительно прибавить в атаке, поскольку на своем поле азовцы ничем не удивили голландскую оборону.

Лига Европы: расписание и результаты третьего раунда квалификации

Реклама

"Мариуполь" – "АЗ Алкмаар" – 0:0

"Мариуполь": Худжамов, Быков, Чоботенко, Мишнев, Чурко, Чех (Танковский, 63), Горбунов (Дава, 76), Федорчук, Тищенко (Кирюханцев, 86), Полегенько, Вакула.

В тренде Эксперт объяснил, почему Украина должна наладить стратегическое сотрудничество с Турцией

"АЗ Алкмаар": Бизот, Влаар, Вейндал, Коопмейнерс, Оувеян, Стенгс, Свенссон (Сугавара, 80), Мидтше (Гудмундссон, 86), Вуйтенс (Класи, 73), Идрисси, Боаду.

Предупреждения: Чех (26), Полегенько (90+3) – Свенссон (25), Боаду (59).

Обзор матча "Мариуполь" – "АЗ Алкмаар":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама