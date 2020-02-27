"Бенфика" – "Шахтер": стал известен стартовый состав команд на поединок Лиги Европы

Додо и Маркос Антонио начнут поединок в стартовой 11-ке

Донецкий "Шахтер" проведет поединок 1/16 финала Лиги Европы с португальской "Бенфикой". Матч пройдет на стадионе "Эштадиу да Луш" и начнется в 22:00 по Киеву. На нашем сайте будет доступен онлайн матча "Бенфика" – "Шахтер" с яркими моментами встречи. Ранее команды назвали состав на игру.

"Бенфика": Влаходимос – Гримальдо, Ферру, Рубен Диаш, Тавареш – Рафа Силва, Таарабт, Вайгль, Шикинью – Диего Соуза, Пицци.

"Шахтер": Пятов – Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо – Степаненко, Маркос Антонио – Тайсон, Алан Патрик, Марлос – Мораес.

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Ранее мы рассказывали, что перед матчем с "Шахтером" тренер "Бенфики" заговорил о смерти. Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера", который состоится сегодня в Лиссабоне.

Также мы рассказывали, что букмекеры считают "Бенфику" фаворитом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера". Матч пройдет на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне.

Смотрите, как "Шахтер" и "Бенфика" играли между собой неделю назад:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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