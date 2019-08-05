В поединке за трофей "Бенфика" забила "Спортингу" пять мячей

Футболисты "Бенфики" с трофеем / Фото: AFP

"Бенфика" в восьмой раз выиграла Суперкубок Португалии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8 2019-08-05T11:43:00+03:00 Футбол В поединке за трофей "Бенфика" забила "Спортингу" пять мячей

Футболисты "Бенфики" со счетом – 5:0 обыграли "Спортинг" в матче за Суперкубок Португалии. Встреча прошла в Фару на стадионе "Алгарве". Голы в поединке забили Рафаэль Силва (40-я минута), Пицци (60, 75), Алекс Гримальдо (64) и Чикиньо (90+1).

Суперкубок Португалии был учрежден в 1979 году. "Бенфика" играла в матче за Суперкубок на правах чемпиона страны, "Спортинг" стал участником матча, выиграв Кубок Португалии.

Рекорд по количеству завоеванных трофеев принадлежит "Порту", который побеждал 21 раз. На счету "Бенфики" и "Спортинга" по восемь побед в Суперкубке страны.

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Ранее был разыгран Суперкубок Франции, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" – 2:1 и в рекордный девятый раз в истории и седьмой подряд выиграл Суперкубок Франции.

А обладателем Суперкубка Германии стала дортмундская "Боруссия". Голы Пако Алькасера и Санчо принесли победу дортмундцам над "Баварией" – 2:0.

Напомним, что уже разыгран и Суперкубок Украины. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив два гола в концовке встречи:

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