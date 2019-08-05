"Бенфика" в восьмой раз выиграла Суперкубок Португалии

Футболисты "Бенфики" со счетом – 5:0 обыграли "Спортинг" в матче за Суперкубок Португалии. Встреча прошла в Фару на стадионе "Алгарве". Голы в поединке забили Рафаэль Силва (40-я минута), Пицци (60, 75), Алекс Гримальдо (64) и Чикиньо (90+1).
Суперкубок Португалии был учрежден в 1979 году. "Бенфика" играла в матче за Суперкубок на правах чемпиона страны, "Спортинг" стал участником матча, выиграв Кубок Португалии.
Рекорд по количеству завоеванных трофеев принадлежит "Порту", который побеждал 21 раз. На счету "Бенфики" и "Спортинга" по восемь побед в Суперкубке страны.
Ранее был разыгран Суперкубок Франции, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" – 2:1 и в рекордный девятый раз в истории и седьмой подряд выиграл Суперкубок Франции.
А обладателем Суперкубка Германии стала дортмундская "Боруссия". Голы Пако Алькасера и Санчо принесли победу дортмундцам над "Баварией" – 2:0.
Напомним, что уже разыгран и Суперкубок Украины. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив два гола в концовке встречи:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк