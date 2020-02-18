"Бенфика" везет на матч Лиги Европы с "Шахтером" почти два состава и прибудет в Харьков раньше "горняков"

Встреча 1/16 финала турнира начнется в четверг в 19:55

Лучший бомбардир "Бенфики" Пицци / Фото: Getty Images

Соперник "Шахтера" по первому раунду плей-офф Лиги Европы определился с составом на встречу с "Шахтером". Первый матч 1/16 финала пройдет в Харькове послезавтра вечером. К слову, мы писали, что тренер "горняков" Дарио Срна назвал сильные стороны "Бенфики".

В Украину португальский гранд привезет 20 игроков – почти на два состава. Правда, при этом в заявке значатся три вратаря, один из них – 22-летний россиянин Иван Злобин.

Вратари: Одиссеас Влаходимос, Миле Свилар, Иван Злобин

Защитники: Алекс Гримальдо, Рубен Диаш, Ферру, Томаш Тавареш, Нуну Тавареш

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Полузащитники: Рафа Силва, Пицци, Андреас Самарис, Франко Серви, Адель Таарабт, Флорентину, Шикинью, Давид Тавареш

Нападающие: Харис Сеферович, Карлос Винисиус, Жота, Диего Соуза

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"Бенфика" должна прилететь в Харьков около 22:00 во вторник. А сегодня утром команда еще тренировалась дома. "Шахтер" же на место матча отправится в среду после утренней тренировки на базе "Святошин".

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