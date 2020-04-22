Беременная жена футболиста полностью разделась, чтобы привлечь внимание к проблемам Земли

Девушка необычным способом призывает позаботиться о мире для нас и будущих поколений

Супруга нападающего клуба MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" Хавьера Эранндеса, более известного как Чичарито, по-своему отпраздновала Международный день Матери-Земли, который отмечают 22 апреля. По такому поводу Сара Кохан на своей странице в Instasgram разместила фото, на котором она запечатлена абсолютно обнаженной и в положении.

"Два Дня Земли подряд я беременна. Я надеюсь, что это время на карантине помогло вам подумать о том, как мы можем лучше заботиться о мире для нас, будущих поколений и всей флоры и фауны, которые называют Землю домом… и не принимать как должное. Это был урок для меня. День Земли каждый день", – написала под фото Сара.

Отметим, что сейчас Сара и Хавьер ждут второго ребенка. О пополнении в семье парочка сообщила первого апреля. На следующий девушка отметила, что это была не первоапрельская шутка. Первый ребенок в семье футболиста и модели появился в июне прошлого года, мальчика назвали Ноем.

Несмотря на статус матери, девушка не стесняется выкладывать в Сеть откровенные фото, хвастаясь своими идеальными формами. Сара совмещает успешный бизнес модели с путешествиями по всему миру. На данный момент на странице Кохан в Instagram полтора миллиона подписчиков.

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