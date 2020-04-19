Жена известного украинского футболиста отшлепала свою маму и показала это всему миру

Одна из самых популярных жен украинских футболистов Лиза Третьякова, имеющая 137 тысяч подписчиков в Instagram, продолжает зажигать на карантине. Ранее девушка запустила соблазнительный челлендж с туалетной бумагой: Третьякова перебросила рулон с поясницы на ягодицы.Атеперь супруга полузащитника Максима Третьякова, выступающего за "Александрию", показала миру откровенные движения своей мамы и отшлепала ее по попе!

Во время съемки очередного ролика для Instagram к Лизе Третьяковой подкралась ее мама и начала исполнять весьма откровенный танец бедрами. Лиза "прогнала" маму, шлепнув ее ниже пояса. При этом мама девушки спросила: "Ты что, это все снимаешь?", видимо, не думая, что дочка представит это видео на суд общественности. Но Лиза Третьякова это сделала.

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Фолловеры требуют теперь, чтобы Лиза Третьякова снимала побольше видео со своей мамой. Вот их комментарии:

Мама – огонь!

Мама – супер!

Мама – крутая!

Твоя мама сделала мой день! Заряжаете настроением)

Лиза и Максим Третьяковы / Фото: Instagram

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Отметим, что нынешней весной, еще до карантина, мужа Лизы Третьяковой Максима Третьякова признали лучшим футболистом чемпионата Украины по итогам 21-го тура, в котором полузащитник "Александрии" забил два мяча в гостевом матче с "Карпатами" (4:0).

Смотрите, как забивает Максим Третьяков

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