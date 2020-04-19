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Жена известного украинского футболиста отшлепала свою маму и показала это всему миру

19 апреля, 22:30

Олег Люлька

Супруга забивного полузащитника Максима Третьякова Лиза продолжает баловать своих поклонников откровенными видео

Одна из самых популярных жен украинских футболистов Лиза Третьякова, имеющая 137 тысяч подписчиков в Instagram, продолжает зажигать на карантине. Ранее девушка запустила соблазнительный челлендж с туалетной бумагой: Третьякова перебросила рулон с поясницы на ягодицы.Атеперь супруга полузащитника Максима Третьякова, выступающего за "Александрию", показала миру откровенные движения своей мамы и отшлепала ее по попе!

Во время съемки очередного ролика для Instagram к Лизе Третьяковой подкралась ее мама и начала исполнять весьма откровенный танец бедрами. Лиза "прогнала" маму, шлепнув ее ниже пояса. При этом мама девушки спросила: "Ты что, это все снимаешь?", видимо, не думая, что дочка представит это видео на суд общественности. Но Лиза Третьякова это сделала.

INSTAGRAM

Фолловеры требуют теперь, чтобы Лиза Третьякова снимала побольше видео со своей мамой. Вот их комментарии:

  • Мама – огонь!
  • Мама – супер!
  • Мама – крутая!
  • Твоя мама сделала мой день! Заряжаете настроением)

Лиза и Максим Третьяковы

Лиза и Максим Третьяковы / Фото: Instagram

INSTAGRAM

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Отметим, что нынешней весной, еще до карантина, мужа Лизы Третьяковой Максима Третьякова признали лучшим футболистом чемпионата Украины по итогам 21-го тура, в котором полузащитник "Александрии" забил два мяча в гостевом матче с "Карпатами" (4:0).

Смотрите, как забивает Максим Третьяков

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ФК Александрия WAGs Максим Третьяков Лиза Третьякова

Источник: Сегодня|Спорт

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