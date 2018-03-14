Бернард может больше не сыграть за "Шахтер"

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Бернард сыграл последний матч в сезоне. После встречи с "Ромой" (0:1) в Лиге чемпионов бразилец отправится на родину, где перенесет операцию на плече.

Добавим, что эта травма лишила Бернарда надежд сыграть на чемпионате мира 2018 года в России.

Летом у Бернарда заканчивается контракт с "Шахтером". Как сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин, в клубе еще надеются продлить соглашение с полузащитником.

"После матча с "Ромой" Бернард отправится в Бразилию разбираться со своим плечом, так как он больше не может играть. Тем не менее, я не потерял надежды на продление контракта с этим футболистом", – сказал Палкин.

А вот главный тренер "горняков" Паулу Фонсека уже смирился с потерей ключевого футболиста: "К сожалению, Бернард нас покинет. Его уже некоторое время беспокоит проблема с плечом, будет сделана операция. Он провел два отличных сезона, и эта потеря является значительной для команды. Однако мы попытаемся найти решение: на этой позиции будет другой футболист."

В текущем сезоне Бернард провел 29 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.