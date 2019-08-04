22-летний Хуниор Фирпо перешел в каталонский клуб из Бетиса

Фирпо на подписании контракта / Фото: Twitter

"Барселона" купила чемпиона Европы и оценила его в 200 млн евро https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/6f0/36b/5d46f036b16cb.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/6f0/36b/5d46f036b16cb.jpg 2019-08-04T17:48:00+03:00 Футбол 22-летний Хуниор Фирпо перешел в каталонский клуб из Бетиса

Защитник "Бетиса" Хуниор Фирпо продолжит карьеру в "Барселоне". Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на пять лет. Сумма трансфера составила 18 млн евро. Отступные за 22-летнего испанца доминиканского происхождения составляют 200 млн евро.

В сезоне-2018/19 Фирпо сыграл в 29 матчах, забив три гола и сделав пять результативных передач. В составе молодежной сборной Испании защитник стал чемпионом Европы в 2019 году.

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Напомним, что "Барселона" намерена продать полузащитника Филиппе Коутиньо до закрытия летнего трансферного окна. Стороны изначально были настроены на уход бразильца, однако на данный момент реальных вариантов смены клуба нет, хотя представители игрока также работали над трансфером. "Барселона" готова продать Коутиньо за 100 миллионов евро.

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Кстати, "Барселона" доверила свою академию тренеру, со скандалом уволенному из сборной Камеруна. Бывший форвард "Барселоны" Патрик Клюйверт вернулся в каталонский клуб. 43-летний голландец стал директором академии "Барсы" и подписал контракт до 2021 года.

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