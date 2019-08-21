Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,13
27,84

"Бешикташ" окончательно отказался от покупки Коноплянки

21 августа, 18:31

Турецкий клуб переключил свое внимание на полузащитника "Тоттенхэма"

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка / Фото: AFP

Полузащитник "Шальке-04" Евгений Коноплянка не перейдет в "Бешикташ" в летнее трансферное окно, утверждает Fanatik. По информации источника, сделка по 29-летнему украинскому футболисту сорвалась, и теперь турецкий клуб переключился на хавбека "Тоттенхэма" Жорж-Кевина Н'Куду. Более того, стороны уже достигли принципиальной договоренности и в ближайшее время могут объявить о трансфере.

Ранее сообщалось, что "Шальке" и "Бешикташ" согласовали переход Коноплянки за 2,5 млн евро, однако не могли договориться, как будет осуществляться оплата. В частности, у клубов были разногласия относительно количества и последовательности траншей.

Реклама

Смотрите, как Коноплянка забивает за "Шальке"

В тренде
Серьезная заявка на сближение: грозит ли Украине возвращение России в состав G8

Коноплянка перешел в "Шальке" летом 2016 года из "Севильи" на правах аренды. Через год немецкий клуб выкупил его за 12,5 млн евро. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, стал автором 1 забитого мяча, а также получил 1 красную карточку.

Смотрите, как Коноплянка забивает за сборную Украины

Напомним, накануне Селезнев дал совет несостоявшемуся тренеру "Динамо", как построить отношения с Коноплянкой. "Коноплянка будет успешен в "Бешикташе", -  заявил Евгений Селезнев. – Если предоставить ему место на поле, он обязательно добьется успеха. Надо довериться Коноплянке и заставить его почувствовать себя звездой".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Бешикташ чемпионат Германии Евгений Коноплянка чемпионат Турции Шальке

Источник: Championat.ru

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
"Динамо" – "Брюгге": видео голов и обзор прощального матча киевлян в Лиге чемпионовФутбол
Хацкевича сменит испанец:
Хацкевича сменит испанец: "Динамо" определилось с временным главным тренером – СМИФутбол
Дерби
Дерби "Динамо" – "Шахтер" и другие матчи 3-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу 2019
"ПСЖ" разгромил "Ним" и без Неймара: все результаты первого тура чемпионата ФранцииФутбол
Видео голов и обзор матча АЗ –
Видео голов и обзор матча АЗ – "Мариуполь" в Лиге ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Loading...