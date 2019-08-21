"Бешикташ" окончательно отказался от покупки Коноплянки

Евгений Коноплянка / Фото: AFP

Полузащитник "Шальке-04" Евгений Коноплянка не перейдет в "Бешикташ" в летнее трансферное окно, утверждает Fanatik. По информации источника, сделка по 29-летнему украинскому футболисту сорвалась, и теперь турецкий клуб переключился на хавбека "Тоттенхэма" Жорж-Кевина Н'Куду. Более того, стороны уже достигли принципиальной договоренности и в ближайшее время могут объявить о трансфере.

Ранее сообщалось, что "Шальке" и "Бешикташ" согласовали переход Коноплянки за 2,5 млн евро, однако не могли договориться, как будет осуществляться оплата. В частности, у клубов были разногласия относительно количества и последовательности траншей.

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Коноплянка перешел в "Шальке" летом 2016 года из "Севильи" на правах аренды. Через год немецкий клуб выкупил его за 12,5 млн евро. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, стал автором 1 забитого мяча, а также получил 1 красную карточку.

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Напомним, накануне Селезнев дал совет несостоявшемуся тренеру "Динамо", как построить отношения с Коноплянкой. "Коноплянка будет успешен в "Бешикташе", - заявил Евгений Селезнев. – Если предоставить ему место на поле, он обязательно добьется успеха. Надо довериться Коноплянке и заставить его почувствовать себя звездой".

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