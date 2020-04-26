Бейл на карантине повторил сумасшедший гол "ножницами" с киевского финала Лиги чемпионов

Валлийский вингер "Реала" отметился шедевром в домашних условиях - 25 раз набил мяч, а 26-м касанием пробил через себя

Валлийский полузащитник "Реала" Гарет Бейл на карантине повторил свой знаменитый гол "ножницами" с киевского финала Лиги чемпионов-2018 на НСК "Олимпийский", в котором "Королевский клуб" со счетом 3:1 обыграл "Ливерпуль". Ремейк того шедевра Бейл сделал сегодня во время участия в благотворительной инициативе 2.6 Challenge.

Читайте также: Игрок "Реала" пожертвовал невероятную сумму на борьбу с коронавирусом

Суть челленджа в том, чтобы помочь благотворительным организациям, которые борются с коронавирусом. Условия просты: нужно выбрать активность, связанную с числами 2,6 или 26. Например, пробежать у себя на заднем дворе 2,6 километра или прочеканить мяч 26 раз, можно делать какое-то упражнение 2,6 минуты или 26 раз спуститься по лестнице.

INSTAGRAM

Реклама

Гарет Бейл, находясь у себя дома, решил набить маленький мячик 25 раз, после чего 26-м касанием выполнил эффектный удар "ножницами" через себя, каким два года назад в столице Украины забил самый красивый гол в своей карьере. Девушка, снимавшая свежий трюк валлийца на видео, не удержалась от восторженной улыбки.

Читайте также: Клуб Бейла затягивает пояса: названа семерка игроков, от которых "Реал" избавится из-за коронавируса

Отметим изобретательность и рассудительность Гарета Бейла – этот фантастический удар вингер "Реала" выполнял у края кровати, чтобы именно на нее осуществить "мягкую" посадку и ничего не сломать себе при приземлении.

Смотрите невероятный гол Гарета Бейла ударом через себя в киевском финале Лиги чемпионов-2018

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама