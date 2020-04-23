Игрок "Реала" пожертвовал невероятную сумму на борьбу с коронавирусом

Гарет Бейл помогает в борьбе с эпидемией как у себя на родине, так и в Испании

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бейл и его жена Эмма выделили почти миллион фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом в Уэльсе и Испании. Отмечается, что пожертвование в размере 500 000 фунтов стерлингов призвано помочь сотрудникам Национальной службы здравоохранения Англии в борьбе с вирусом в Кардиффе, а еще 500 000 евро – для службы здравоохранения в Мадриде, где Бейл и его семья находятся на карантине, начиная с 14 марта.

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Гарет сделал пожертвование для Департамента здравоохранения Университета Кардиффа и Вейла и опубликовал видео, поблагодарив сотрудников за их работу в условиях кризиса. При этом 30-летний игрок сделал аналогичное пожертвование и в Испании.

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