Бейл требует продать его в Китай и может больше не сыграть за Реал"

Валлийский футболист больше не хочет играть за "Королевский клуб"

Гарет Бейл / Фото: Reuters

Полузащитник "Реала" Гарет Бейл намерен покинуть команду. 30-летний валлиец настаивает на трансфере, утверждает As. Бейл уведомил клуб, что больше не желает выступать за него, и хочет перебраться в одну из китайских команд, где ему готовы предложить крайне выгодные с финансовой точки зрения условия контракта.

Из-за сложных отношений с руководством клуба и тренерским штабом хавбек может больше не сыграть за мадридский клуб. Ранее мы писали, что Бейл отказался играть за "Реал" и уехал на соревнование по гольфу.

Мы уже сообщали, что Гарет Бейл был в ярости после того, как сорвался его переход в китайский клуб "Цзянсу Сунин". У футболиста и его окружения из-за этого окончательно испортились отношения с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

Реклама

Валлиец выступает за "Реал" с 2013 года. Его трансфер из "Тоттенхэма" обошелся мадридцам в 100 миллионов евро – рекордную на тот момент сумму. В нынешнем сезоне Бейл провел за команду Зинедина Зидана 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Смотрите видео гола в исполнении Гарета Бейла в футболке "Реала":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама