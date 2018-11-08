Без "Динамо" и "Ворсклы": кто уже сегодня выйдет в 1/16 финала Лиги Европы

По итогам сегодняшних матчей четвертого тура группового раунда Лиги Европы определятся первые участники 1/16 финала турнира. К сожалению, это не касается "Динамо", которое потеряло четыре очка в двух стартовых турах и только затем победило "Ренн". Нет пока оснований просчитывать варианты и для "Ворсклы", после двух поражений от "Арсенала" и "Спортинга" оформившей выездную победу над "Карабахом".

Но гарантировать себе пропуск в плей-офф могут многие другие команды в остальных группах. Ближе других к этому находятся команды, выигравшие в трех предыдущих турах. Это "Цюрих" (Швейцария), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), загребское "Динамо" (Хорватия), "Арсенал" (Англия), "Айнтрахт" (Германия) и "Челси" (Англия).

При определенных раскладах у конкурентов и в случае собственной победы пробьются в следующий раунд: "Байер" (Германия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Лацио" (Италия).

В то же время некоторые команды могут уже сегодня лишиться последних надежд на выход из группы. В двух из них играют украинские футболисты – вызванный Андреем Шевченко на ноябрьские матчи национальной команды Евгений Макаренко ("Андерлехт" Бельгия) и Евгений Селезнев ("Акхисарспор" Турция).

Кроме того – болгарский "Лудогорец", кипрские АЕК и "Аполлон", французские "Бордо" и "Марсель", норвежский "Русенборг", азербайджанский "Карабах", а также "Дюделанж" из Люксембурга, который вообще сотворил чудо, попав в группу.

Напомним, что европейские букмекеры в четвертом туре Лиги Европы больше склоняются к победам украинских клубов.