Расписание и результаты матчей Лиги Европы 8 ноября

Сегодня, 8 ноября, в Лиге Европы – время четвертого тура группового раунда. Все матчи традиционно разбиты на два временных отрезка – начало в 19:55 и в 22:00. Есть два исключения из правила – в 17:50 начнут свои игры "Фенербахче" с "Андерлехтом" и "Астана" с "Яблонцем". От матча в Казахстане, возможно, будет зависеть, с каким настроением в Киеве выйдут на поле их одногруппники – "Динамо" и "Ренн", онлайн трансляцию матча между которыми мы проведем.

А после киевлян в игру вступит "Ворскла", которой нужно закрепить успех, добытый в Баку – победа над "Карабахом".

Расписание матчей Лиги Европы 8 ноября:

Группа D. 17:50. "Фенербахче" (Турция) – "Андерлехт" (Бельгия).

Группа K. 17:50. "Астана" (Казахстан) – "Яблонец" (Чехия).

Группа G. 19:55. "Спартак" М (Россия) – "Рейнджерс" (Шотландия).

Группа G. 19:55. "Рапид" (Австрия) – "Вильярреал" (Испания).

Группа H. 19:55. "Аполлон" (Кипр) – "Айнтрахт" Ф (Германия).

Группа H. 19:55. "Лацио" (Италия) – "Марсель" (Франция).

Группа I. 19:55. "Мальме" (Швеция) – "Сарпсборг" (Норвегия).

Группа I. 19:55. "Генк" (Бельгия) – "Бешикташ" (Турция).

Группа J. 19:55. "Краснодар" (Россия) – "Стандард" (Бельгия).

Группа J. 19:55. "Акхисарспор" (Турция) – "Севилья" (Испания).

Группа K. 19:55. "Динамо" (Украина) – "Ренн" (Франция).

Группа L. 19:55. БАТЭ (Беларусь) – "Челси" (Англия).

Группа L. 19:55. "Види" (Венгрия) – ПАОК (Греция)

Группа A. 22:00. "Байер" (Германия) – "Цюрих" (Швейцария).

Группа A. 22:00. "Лудогорец" (Болгария) – АЕК (Кипр).

Группа B. 22:00. "Русенборг" (Норвегия) – "Ред Булл Зальцбург" (Австрия).

Группа B. 22:00. "Селтик" (Шотландия) – "РБ Лейцпиг" (Германия).

Группа C. 22:00. "Славия" (Чехия) – "Копенгаген" (Дания).

Группа C. 22:00. "Бордо" (Франция) – "Зенит" (Россия).

Группа D. 22:00. "Динамо" З (Хорватия) – "Спартак" Т (Словакия).

Группа E. 22:00. "Ворскла" (Украина) – "Карабах" (Азербайджан).

Группа E. 22:00. "Арсенал" (Англия) – "Спортинг" (Португалия).

Группа F. 22:00. "Бетис" (Испания) – "Милан" (Италия).

Группа F. 22:00. "Олимпиакос" (Греция) – "Дюделанж" (Люксембург).

Накануне стало известно, о чем думает перед игрой главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

Еще раньше определились арбитры матчей "Динамо" – "Ренн" и "Ворскла" – "Карабах".