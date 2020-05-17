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Без козла, которого убрал коронавирус, потеряли победу: видео голов матча "Кельн" – "Майнц"

17 мая, 22:25

Олег Люлька

Бывшие клубы Воронина разошлись боевым миром. "Кельн" умудрился растерять преимущество в два мяча

В чемпионате Германии по футболу состоялся самый волевой матч после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Две бывшие команды знаменитого украинца Андрея Воронина "Майнц" и "Кельн" разошлись боевым миром – 2:2. При этом "Кельн" в последней трети поединка на своем поле умудрился разбазарить преимущество в два мяча, добытое в стартовый час игры. Возможно, причиной тому стало отсутствие на стадионе живого талисмана "Кельна" – козла. Напомним, согласно протоколу безопасности, животным нельзя находиться на матчах Бундеслиги.

Видео голов матча "Кельн" – "Майнц" (2:2)

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"Кельн" – "Майнц" – 2:2
Голы: Ут, 6, с пенальти, Кайнц, 53 – Авоньи, 61, Кунде, 72

Отметим, что трибуны стадиона "Кельна" во время матча против "Майнца" были украшены шарфами и футболками, которые передали болельщики клуба. "Мы спросили фанатов, хотят ли они, чтобы их счастливые шарфы или футболки разместили на стадионе во время ближайших игр. Это никогда не сравнится с настоящими болельщиками, но спасибо им", – сообщил Twitter "козлов".

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Таким образом, "Кельн", набрав 33 очка, остался на 10-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги, тогда как "Майнц" сравнялся по набранным очкам с "Аугсбургом" и делит с ним 14-15-е места, немного отдалившись от зоны вылета.

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Кельн видео голов чемпионат Германии Майнц

Источник: Сегодня|Спорт

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