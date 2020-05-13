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Из-за коронавируса на матчах футбольной команды не сможет присутствовать козел

13 мая, 08:55

Олег Люлька

Живому талисману ФК "Кельн" теперь запрещено находиться на стадионе во время домашних поединков

Живой талисман клуба "Кельн", козел Хеннес IX, не сможет присутствовать на оставшихся домашних матчах команды в сезоне-2019/2020, сообщает Deutsche Welle. По информации источника, согласно протоколу Бундеслиги о здоровье, животные не будут допущены на стадионы после возобновления чемпионата Германии, приостановленного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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Ранее мы рассказывали, что в первый день мая в "Кельне" обнаружили троих заразившихся коронавирусом. Однако повторное тестирование спустя несколько дней не показало в немецком клубе больных COVID-19.

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Напомним, уже в ближайшие выходные Бундеслига возобновится после паузы, вызванной пандемией коронавируса. 17 мая "Кельн" проведет матч с "Майнцем" на домашнем стадионе. Эта встреча станет первой с 2008 года, на которой не будет присутствовать маскот немецкого клуба.

Смотрите, могут ли животные заразиться коронавирусом

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талисман Кельн чемпионат Германии коронавирус

Источник: Deutsche Welle

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