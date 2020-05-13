Из-за коронавируса на матчах футбольной команды не сможет присутствовать козел

Живому талисману ФК "Кельн" теперь запрещено находиться на стадионе во время домашних поединков

Живой талисман клуба "Кельн", козел Хеннес IX, не сможет присутствовать на оставшихся домашних матчах команды в сезоне-2019/2020, сообщает Deutsche Welle. По информации источника, согласно протоколу Бундеслиги о здоровье, животные не будут допущены на стадионы после возобновления чемпионата Германии, приостановленного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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Ранее мы рассказывали, что в первый день мая в "Кельне" обнаружили троих заразившихся коронавирусом. Однако повторное тестирование спустя несколько дней не показало в немецком клубе больных COVID-19.

Напомним, уже в ближайшие выходные Бундеслига возобновится после паузы, вызванной пандемией коронавируса. 17 мая "Кельн" проведет матч с "Майнцем" на домашнем стадионе. Эта встреча станет первой с 2008 года, на которой не будет присутствовать маскот немецкого клуба.

Смотрите, могут ли животные заразиться коронавирусом

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