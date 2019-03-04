Без Ракицкого: Шева не вызвал в сборную Украины игрока, перешедшего в "Зенит"
Футболист из российского чемпионата не попал даже в число резервистов на матчи Украины в отборе на Евро-2020
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 против Португалии и Люксембурга 22 и 25 мая. В нем не оказалось экс-"горняка" Ярослава Ракицкого, недавно перешедшего в "Зенит".
Список Шевченко
Вратари: Пятов (Шахтер), Бойко (Динамо), Лунин (Леганес).
Защитники: Кривцов, Матвиенко, Бутко (все - Шахтер), Бурда, Шабанов, Миколенко (все - Динамо), Караваев (Заря), Соболь (Яблонец).
Полузащитники: Болбат, Степаненко, Коваленко, Марлос (все — Шахтер), Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Цыганков (все — Динамо), Коноплянка (Шальке), Малиновский (Генк), Безус (Гент), Зинченко (Манчестер Сити).
Нападающие: Яремчук (Гент), Кравец (Кайсериспор)
Резервисты: Пластун (Гент), Петряк (Ференцварош), Зозуля (Альбасете).
После двухлетнего перерыва в сборную Украины вернулся Безус.
Ранее Ярослав Ракицкий назвал причину переезда в Россию: "Украинский чемпионат очень слабый и неинтересный".
Если Ракицкий так решил, то это его проблемы: так прокомментировал трансфер "Зенита" экс-коуч сборной Украины Маркевич.
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