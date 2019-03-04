Без Ракицкого: Шева не вызвал в сборную Украины игрока, перешедшего в "Зенит"

Футболист из российского чемпионата не попал даже в число резервистов на матчи Украины в отборе на Евро-2020

Шевченко оставил Ракицкого вне сборной.

Без Ракицкого: Шева не вызвал в сборную Украины игрока, перешедшего в "Зенит" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d71/555/5c7d715559052.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d71/555/5c7d715559052.png 2019-03-04T20:46:00+02:00 Футбол Футболист из российского чемпионата не попал даже в число резервистов на матчи Украины в отборе на Евро-2020

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 против Португалии и Люксембурга 22 и 25 мая. В нем не оказалось экс-"горняка" Ярослава Ракицкого, недавно перешедшего в "Зенит".

Список Шевченко

Вратари: Пятов (Шахтер), Бойко (Динамо), Лунин (Леганес).

Защитники: Кривцов, Матвиенко, Бутко (все - Шахтер), Бурда, Шабанов, Миколенко (все - Динамо), Караваев (Заря), Соболь (Яблонец).

Полузащитники: Болбат, Степаненко, Коваленко, Марлос (все — Шахтер), Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Цыганков (все — Динамо), Коноплянка (Шальке), Малиновский (Генк), Безус (Гент), Зинченко (Манчестер Сити).

Нападающие: Яремчук (Гент), Кравец (Кайсериспор)

Резервисты: Пластун (Гент), Петряк (Ференцварош), Зозуля (Альбасете).

После двухлетнего перерыва в сборную Украины вернулся Безус.

Ранее Ярослав Ракицкий назвал причину переезда в Россию: "Украинский чемпионат очень слабый и неинтересный".

Если Ракицкий так решил, то это его проблемы: так прокомментировал трансфер "Зенита" экс-коуч сборной Украины Маркевич.

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