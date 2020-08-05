Українська
$ 27,82
32,72
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Без скандала не обошлось: президент ПФЛ ушел в отставку на волне недоверия

5 августа, 16:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сергей Макаров считал собрание нелигитимным, но все равно решил оставить свой пост

Неприятными моментами сегодня сопровождалось заседание совета Первой и Второй лиг, которое прошло в Киеве. Представители части клубов ПФЛ не позволили выступить действующему главе организации Сергею Макарову и сразу же проголосовали за недоверие ему. Напомним, в конце июля 24 украинских клуба выразили недоверие президенту ПФЛ.

Реклама

Макаров, который провел на свое посту шесть лет, вскоре объявил заседание закрытым и покинул его. После этого представители клубов выбрали нового исполняющего обязанности президента ПФЛ – первого вице-президента Ассоциации любительского футбола Украины и члена комитета любительского футбола УЕФА Александра Каденко.

Сергей Макаров решил не вступать в конфликт в разбирательствах, кто же – легитимный президент, и сам ушел в отставку, о чем рассказал сайту tribuna.com:

"Не собираюсь держаться за кресло, а спокойно ухожу, чтобы никому не мешать. Удачи всем клубам. Я ухожу с высоко поднятой головой. Мы работали честно, чисто и прозрачно. Старались обеспечить всем клубам равные условия и развивать соревнования. Первая лига этого сезона – лучшая минимум за последние 10 лет.

Я вижу, что мое дальнейшее пребывание начинает вредить клубам. На клубы оказывается давление, они из-за меня страдают. Я этого не хочу. Желаю всем успехов".

Читайте также: за два тура до финиша Первой лиги на выход в УПЛ претендуют шесть команд.

Смотрите, как один из лидеров Первой лиги, "Ингулец", играл в финале Кубка Украины против "Шахтера":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

президент отставка футбол вторая лига первая лига ПФЛ Сергей Макаров
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблица
Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблицаФутбол
Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол
Трансфер века в футболе:
Трансфер века в футболе: "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять