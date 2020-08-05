Без скандала не обошлось: президент ПФЛ ушел в отставку на волне недоверия

Неприятными моментами сегодня сопровождалось заседание совета Первой и Второй лиг, которое прошло в Киеве. Представители части клубов ПФЛ не позволили выступить действующему главе организации Сергею Макарову и сразу же проголосовали за недоверие ему. Напомним, в конце июля 24 украинских клуба выразили недоверие президенту ПФЛ.

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Макаров, который провел на свое посту шесть лет, вскоре объявил заседание закрытым и покинул его. После этого представители клубов выбрали нового исполняющего обязанности президента ПФЛ – первого вице-президента Ассоциации любительского футбола Украины и члена комитета любительского футбола УЕФА Александра Каденко.

Сергей Макаров решил не вступать в конфликт в разбирательствах, кто же – легитимный президент, и сам ушел в отставку, о чем рассказал сайту tribuna.com:

"Не собираюсь держаться за кресло, а спокойно ухожу, чтобы никому не мешать. Удачи всем клубам. Я ухожу с высоко поднятой головой. Мы работали честно, чисто и прозрачно. Старались обеспечить всем клубам равные условия и развивать соревнования. Первая лига этого сезона – лучшая минимум за последние 10 лет. Я вижу, что мое дальнейшее пребывание начинает вредить клубам. На клубы оказывается давление, они из-за меня страдают. Я этого не хочу. Желаю всем успехов".

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