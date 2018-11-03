Без украинцев: топ- клубы хотят создать закрытую Суперлигу, которая заменит Лигу чемпионов

Сегодня, 10:27

Наши клубы не вошли в число приглашенных для участия в новом клубном турнире

Фото AFP
Фото AFP

16 европейских клубов намерены создать Суперлигу к 2021 году. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Football Leaks. Предполагается, что к 2021 году современная Лига чемпионов перестанет существовать. Подписание документа о создании Суперлиги должно состояться в ноябре 2018 года.

По информации источника, в число этих клубов входят "Реал", "ПСЖ", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "Ювентус", "Челси", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Милан", "Интер", "Рома", "Атлетико", "Боруссия" (Дортмунд) и "Марсель".

Планируется, что из них 11 клубов будут "основателями" и будут гарантированно участвовать в турнире 20 лет. В то же время пять клубов будут "гостями".

Напомним, что с текущего сезона Лиги чемпионов повысил призовые для всех команд. Каждый участник группового этапа Лиги чемпионов получит от УЕФА по 15,25 миллиона евро. Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 2,7 млн, за ничью – 0,9 млн. За выход в 1/8 финала командам еще полагается по 9,5 млн. Подробнее о призовых Лиги чемпионов.
футбол, Лига чемпионов, Суперлига футбольная

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Sportbox

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