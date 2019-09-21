Без украинского вратаря Лунина "Вальядолид" пропустил два мяча в Испании: видео голов

"Вильярреал" обыграл "Вальядолид" в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча состоялась в субботу на поле "Вильярреала" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Санти Касорла (77-я минута, с пенальти) и Хавьер Онтиверос (89).
Украинский вратарь Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Вальядолид", снова оказался в запасе и на поле не вышел. Футболист, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", в этом сезоне пока не сыграл ни одного матча за свой новый клуб. В прошлом сезоне Лунин был арендован "Леганесом", но там тоже играл редко.
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"Вильярреал" вышел на третье место в чемпионате (8 очков), "Вальядолид" – 13-й (5).
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|СЕВИЛЬЯ
|4
|3
|1
|0
|5-1
|10
|2
|АТЛЕТИКО
|4
|3
|0
|1
|5-4
|9
|3
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|4
|РЕАЛ МАДРИД
|4
|2
|2
|0
|9-6
|8
|5
|АТЛЕТИК
|4
|2
|2
|0
|4-1
|8
|6
|БАРСЕЛОНА
|4
|2
|1
|1
|12-7
|7
|7
|ГРАНАДА
|4
|2
|1
|1
|9-5
|7
|8
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|4
|2
|1
|1
|4-3
|7
|9
|ОСАСУНА
|5
|1
|4
|0
|4-3
|7
|10
|ЛЕВАНТЕ
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|11
|АЛАВЕС
|4
|1
|2
|1
|2-2
|5
|12
|БЕТИС
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|13
|ВАЛЬЯДОЛИД
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|14
|ВАЛЕНСИЯ
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|15
|МАЛЬОРКА
|4
|1
|1
|2
|2-4
|4
|16
|СЕЛЬТА
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|17
|ЭСПАНЬОЛ
|4
|1
|1
|2
|2-6
|4
|18
|ХЕТАФЕ
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|19
|ЭЙБАР
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
|20
|ЛЕГАНЕС
|4
|0
|0
|4
|1-7
|0
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