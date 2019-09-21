Без украинского вратаря Лунина "Вальядолид" пропустил два мяча в Испании: видео голов

"Вильярреал" обыграл "Вальядолид" / Фото: Twitter

"Вильярреал" обыграл "Вальядолид" в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча состоялась в субботу на поле "Вильярреала" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Санти Касорла (77-я минута, с пенальти) и Хавьер Онтиверос (89).

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Украинский вратарь Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Вальядолид", снова оказался в запасе и на поле не вышел. Футболист, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", в этом сезоне пока не сыграл ни одного матча за свой новый клуб. В прошлом сезоне Лунин был арендован "Леганесом", но там тоже играл редко.

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"Вильярреал" вышел на третье место в чемпионате (8 очков), "Вальядолид" – 13-й (5).

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 СЕВИЛЬЯ 4 3 1 0 5-1 10 2 АТЛЕТИКО 4 3 0 1 5-4 9 3 ВИЛЬЯРРЕАЛ 5 2 2 1 12-8 8 4 РЕАЛ МАДРИД 4 2 2 0 9-6 8 5 АТЛЕТИК 4 2 2 0 4-1 8 6 БАРСЕЛОНА 4 2 1 1 12-7 7 7 ГРАНАДА 4 2 1 1 9-5 7 8 РЕАЛ СОСЬЕДАД 4 2 1 1 4-3 7 9 ОСАСУНА 5 1 4 0 4-3 7 10 ЛЕВАНТЕ 4 2 0 2 6-5 6 11 АЛАВЕС 4 1 2 1 2-2 5 12 БЕТИС 5 1 2 2 6-9 5 13 ВАЛЬЯДОЛИД 5 1 2 2 4-7 5 14 ВАЛЕНСИЯ 4 1 1 2 5-7 4 15 МАЛЬОРКА 4 1 1 2 2-4 4 16 СЕЛЬТА 4 1 1 2 3-6 4 17 ЭСПАНЬОЛ 4 1 1 2 2-6 4 18 ХЕТАФЕ 4 0 3 1 3-4 3 19 ЭЙБАР 4 0 1 3 4-7 1 20 ЛЕГАНЕС 4 0 0 4 1-7 0

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