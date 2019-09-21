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Без украинского вратаря Лунина "Вальядолид" пропустил два мяча в Испании: видео голов

21 сентября, 17:48

"Вильярреал" обыграл "Вальядолид" в матче Ла Лиги

"Вильярреал" обыграл "Вальядолид"

"Вильярреал" обыграл "Вальядолид" / Фото: Twitter

"Вильярреал" обыграл "Вальядолид" в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча состоялась в субботу на поле "Вильярреала" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Санти Касорла (77-я минута, с пенальти) и Хавьер Онтиверос (89).

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Украинский вратарь Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Вальядолид", снова оказался в запасе и на поле не вышел. Футболист, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", в этом сезоне пока не сыграл ни одного матча за свой новый клуб. В прошлом сезоне Лунин был арендован "Леганесом", но там тоже играл редко.

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"Вильярреал" вышел на третье место в чемпионате (8 очков), "Вальядолид" – 13-й (5).

М КлубИВНПМячиОчки
1 СЕВИЛЬЯ43105-110
2 АТЛЕТИКО43015-49
3 ВИЛЬЯРРЕАЛ522112-88
4 РЕАЛ МАДРИД42209-68
5 АТЛЕТИК42204-18
6 БАРСЕЛОНА421112-77
7 ГРАНАДА42119-57
8 РЕАЛ СОСЬЕДАД42114-37
9 ОСАСУНА51404-37
10 ЛЕВАНТЕ42026-56
11 АЛАВЕС41212-25
12 БЕТИС51226-95
13 ВАЛЬЯДОЛИД51224-75
14 ВАЛЕНСИЯ41125-74
15 МАЛЬОРКА41122-44
16 СЕЛЬТА41123-64
17 ЭСПАНЬОЛ41122-64
18 ХЕТАФЕ40313-43
19 ЭЙБАР40134-71
20 ЛЕГАНЕС40041-70

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чемпионат Испании Вальядолид Вильярреал

Источник: Сегодня|Спорт

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