Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

"Ему придется ждать свой шанс": тренер "Вальядолида" озвучил печальные новости для Лунина

14 сентября, 11:25

Наставник оценил шансы Андрея на место в основе

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: ФК Вальядолид

Реклама

Главный тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес Сориано рассказал о вратарской позиции в команде. Ранее тренер "Реала" рассказал о будущем Андрея Лунина.

Читайте также: ТОП-100 популярных украинских спортсменов: рейтинг по подписчикам в Instagram

"Мы полностью уверены в Масипе. Два предыдущих года он провел на очень высоком уровне. Это правда, что Лунин хорошо тренируется и усложняет выбор, но если ничего неожиданного не произойдет, ему придется ждать свой шанс. Я понимаю, что на него оказывается давление, но Масип продолжит быть №1. Лунин будет играть в Кубке Испании", – рассказал Серхио Гонсалес.

Отметим, что кипер "Реала", который находится в аренде в "Вальядолиде" отыграл полный матч за сборную Украины в матче с Нигерией.

Смотрите обзор матча Украина – Нигерия:

Как мы писали ранее, Зинченко был признан лучшим игроком матча Украина – Нигерия. В тройку лучших по тактико-техническим действиям, помимо Александра, вошли Никита Бурда и Марлос.

Также мы рассказывали, что деньги за Ярмоленко и Зинченко попали в уникальный рейтинг в истории футбола. Международный центр спортивных исследований опубликовал результаты анализа трансферной деятельности клубов ТОП-5 чемпионатов Европы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Испании Вальядолид Андрей Лунин

Источник: pucelafichajes

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С Михайличенко не разговаривают: динамовцы передали свои претензии тренеру через Евтушенко
С Михайличенко не разговаривают: динамовцы передали свои претензии тренеру через ЕвтушенкоФутбол
Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой
Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины после победы над ЛитвойФутбол
Литва – Украина – 0:3: команда Шевченко в Вильнюсе преподала урок аутсайдеру группы
Литва – Украина – 0:3: команда Шевченко в Вильнюсе преподала урок аутсайдеру группыФутбол
Украина – Нигерия – 2:2: онлайн матча команды Шевченко против
Украина – Нигерия – 2:2: онлайн матча команды Шевченко против "африканских бразильцев"Футбол
Мхитарян стреляет дуплетом: обзор матча Армения – Босния в отборе на Евро-2020
Мхитарян стреляет дуплетом: обзор матча Армения – Босния в отборе на Евро-2020Футбол
"Для меня это будет как второй дебют": Коноплянка рассказал о матче с НигериейФутбол

Новости партнеров

Loading...