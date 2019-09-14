"Ему придется ждать свой шанс": тренер "Вальядолида" озвучил печальные новости для Лунина

Андрей Лунин / Фото: ФК Вальядолид

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Главный тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес Сориано рассказал о вратарской позиции в команде. Ранее тренер "Реала" рассказал о будущем Андрея Лунина.

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"Мы полностью уверены в Масипе. Два предыдущих года он провел на очень высоком уровне. Это правда, что Лунин хорошо тренируется и усложняет выбор, но если ничего неожиданного не произойдет, ему придется ждать свой шанс. Я понимаю, что на него оказывается давление, но Масип продолжит быть №1. Лунин будет играть в Кубке Испании", – рассказал Серхио Гонсалес.

Отметим, что кипер "Реала", который находится в аренде в "Вальядолиде" отыграл полный матч за сборную Украины в матче с Нигерией.

Смотрите обзор матча Украина – Нигерия:

Как мы писали ранее, Зинченко был признан лучшим игроком матча Украина – Нигерия. В тройку лучших по тактико-техническим действиям, помимо Александра, вошли Никита Бурда и Марлос.

Также мы рассказывали, что деньги за Ярмоленко и Зинченко попали в уникальный рейтинг в истории футбола. Международный центр спортивных исследований опубликовал результаты анализа трансферной деятельности клубов ТОП-5 чемпионатов Европы.

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