"Реал" в гостях у лидера и первый выход Месси: все матчи пятого тура чемпионата Испании

В Севилье решается тренерская судьба Зидана, а в Гранаде все внимание - к Лионелю

Зинедин Зидан / Фото: AFP

Пятый тур чемпионата Испании по футболу, который проходит в этот уикенд, примечателен сразу несколькими горячими противостояниями. Главное из них состоится в воскресенье – "Севилья", после четырех туров неожиданно захватившая лидерство в Примере, принимает на своем поле мадридский "Реал". Под Зиданом уже давно шатается стульчик, после разгрома "Реала" от "ПСЖ" в Лиге чемпионов позиции Зинедина стали еще слабее, а если он потерпит неудачу и в игре с "Севильей", угроза отставки из виртуальной может превратиться в реальную.

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Между тем за "Барселону" против "Гранады" свой первый матч в нынешнем чемпионате Испании готовится сыграть Месси. Интересно, что накануне Лионель решил пойти по стопам Роналду: аргентинец запустил собственный бренд одежды.

Чемпионат Испании по футболу, 5 тур

Пятница, 20 сентября

22:00 Осасуна - Бетис

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Суббота, 21 сентября

14:00 Вильярреал - Вальядолид ТВ: Футбол 1

17:00 Леванте - Эйбар

19:30 Атлетико - Сельта ТВ: Футбол 2

22:00 Гранада – Барселона ТВ: Футбол 2

Воскресенье, 22 сентября

13:00 Хетафе - Мальорка

15:00 Эспаньол - Реал Сосьедад

17:00 Валенсия - Леганес

19:30 Атлетик - Алавес

22:00 Севилья - Реал ТВ: Футбол 2

Турнирная таблица чемпионата Испании

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 СЕВИЛЬЯ 4 3 1 0 5-1 10 2 АТЛЕТИКО 4 3 0 1 5-4 9 3 РЕАЛ МАДРИД 4 2 2 0 9-6 8 4 АТЛЕТИК 4 2 2 0 4-1 8 5 БАРСЕЛОНА 4 2 1 1 12-7 7 6 ГРАНАДА 4 2 1 1 9-5 7 7 РЕАЛ СОСЬЕДАД 4 2 1 1 4-3 7 8 ЛЕВАНТЕ 4 2 0 2 6-5 6 9 ОСАСУНА 4 1 3 0 4-3 6 10 ВИЛЬЯРРЕАЛ 4 1 2 1 10-8 5 11 АЛАВЕС 4 1 2 1 2-2 5 12 ВАЛЬЯДОЛИД 4 1 2 1 4-5 5 13 ВАЛЕНСИЯ 4 1 1 2 5-7 4 14 МАЛЬОРКА 4 1 1 2 2-4 4 15 БЕТИС 4 1 1 2 6-9 4 16 СЕЛЬТА 4 1 1 2 3-6 4 17 ЭСПАНЬОЛ 4 1 1 2 2-6 4 18 ХЕТАФЕ 4 0 3 1 3-4 3 19 ЭЙБАР 4 0 1 3 4-7 1 20 ЛЕГАНЕС 4 0 0 4 1-7 0

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