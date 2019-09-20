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"Реал" в гостях у лидера и первый выход Месси: все матчи пятого тура чемпионата Испании

20 сентября, 19:00

В Севилье решается тренерская судьба Зидана, а в Гранаде все внимание - к Лионелю

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан / Фото: AFP

Пятый тур чемпионата Испании по футболу, который проходит в этот уикенд, примечателен сразу несколькими горячими противостояниями. Главное из них состоится в воскресенье – "Севилья", после четырех туров неожиданно захватившая лидерство в Примере, принимает на своем поле мадридский "Реал". Под Зиданом уже давно шатается стульчик, после разгрома "Реала" от "ПСЖ" в Лиге чемпионов позиции Зинедина стали еще слабее, а если он потерпит неудачу и в игре с "Севильей", угроза отставки из виртуальной может превратиться в реальную.

Смотрите, как "Реал" унизили в Париже

Между тем за "Барселону" против "Гранады" свой первый матч в нынешнем чемпионате Испании готовится сыграть Месси. Интересно, что накануне Лионель решил пойти по стопам Роналду: аргентинец запустил собственный бренд одежды.

Чемпионат Испании по футболу, 5 тур

Пятница, 20 сентября

22:00 Осасуна - Бетис

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Суббота, 21 сентября

14:00 Вильярреал - Вальядолид ТВ: Футбол 1

17:00 Леванте - Эйбар

19:30 Атлетико - Сельта ТВ: Футбол 2

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22:00 Гранада – Барселона ТВ: Футбол 2

Воскресенье, 22 сентября

13:00 Хетафе - Мальорка

15:00 Эспаньол - Реал Сосьедад

17:00 Валенсия - Леганес

19:30 Атлетик - Алавес

22:00 Севилья - Реал ТВ: Футбол 2

Турнирная таблица чемпионата Испании

М КлубИВНПМячиОчки
1 СЕВИЛЬЯ43105-110
2 АТЛЕТИКО43015-49
3 РЕАЛ МАДРИД42209-68
4 АТЛЕТИК42204-18
5 БАРСЕЛОНА421112-77
6 ГРАНАДА42119-57
7 РЕАЛ СОСЬЕДАД42114-37
8 ЛЕВАНТЕ42026-56
9 ОСАСУНА41304-36
10 ВИЛЬЯРРЕАЛ412110-85
11 АЛАВЕС41212-25
12 ВАЛЬЯДОЛИД41214-55
13 ВАЛЕНСИЯ41125-74
14 МАЛЬОРКА41122-44
15 БЕТИС41126-94
16 СЕЛЬТА41123-64
17 ЭСПАНЬОЛ41122-64
18 ХЕТАФЕ40313-43
19 ЭЙБАР40134-71
20 ЛЕГАНЕС40041-70

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид Зинедин Зидан Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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