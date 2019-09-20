"Реал" в гостях у лидера и первый выход Месси: все матчи пятого тура чемпионата Испании

Пятый тур чемпионата Испании по футболу, который проходит в этот уикенд, примечателен сразу несколькими горячими противостояниями. Главное из них состоится в воскресенье – "Севилья", после четырех туров неожиданно захватившая лидерство в Примере, принимает на своем поле мадридский "Реал". Под Зиданом уже давно шатается стульчик, после разгрома "Реала" от "ПСЖ" в Лиге чемпионов позиции Зинедина стали еще слабее, а если он потерпит неудачу и в игре с "Севильей", угроза отставки из виртуальной может превратиться в реальную.
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Между тем за "Барселону" против "Гранады" свой первый матч в нынешнем чемпионате Испании готовится сыграть Месси. Интересно, что накануне Лионель решил пойти по стопам Роналду: аргентинец запустил собственный бренд одежды.
Чемпионат Испании по футболу, 5 тур
Пятница, 20 сентября
22:00 Осасуна - Бетис
Суббота, 21 сентября
14:00 Вильярреал - Вальядолид ТВ: Футбол 1
17:00 Леванте - Эйбар
19:30 Атлетико - Сельта ТВ: Футбол 2
22:00 Гранада – Барселона ТВ: Футбол 2
Воскресенье, 22 сентября
13:00 Хетафе - Мальорка
15:00 Эспаньол - Реал Сосьедад
17:00 Валенсия - Леганес
19:30 Атлетик - Алавес
22:00 Севилья - Реал ТВ: Футбол 2
Турнирная таблица чемпионата Испании
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|СЕВИЛЬЯ
|4
|3
|1
|0
|5-1
|10
|2
|АТЛЕТИКО
|4
|3
|0
|1
|5-4
|9
|3
|РЕАЛ МАДРИД
|4
|2
|2
|0
|9-6
|8
|4
|АТЛЕТИК
|4
|2
|2
|0
|4-1
|8
|5
|БАРСЕЛОНА
|4
|2
|1
|1
|12-7
|7
|6
|ГРАНАДА
|4
|2
|1
|1
|9-5
|7
|7
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|4
|2
|1
|1
|4-3
|7
|8
|ЛЕВАНТЕ
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|9
|ОСАСУНА
|4
|1
|3
|0
|4-3
|6
|10
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|4
|1
|2
|1
|10-8
|5
|11
|АЛАВЕС
|4
|1
|2
|1
|2-2
|5
|12
|ВАЛЬЯДОЛИД
|4
|1
|2
|1
|4-5
|5
|13
|ВАЛЕНСИЯ
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|14
|МАЛЬОРКА
|4
|1
|1
|2
|2-4
|4
|15
|БЕТИС
|4
|1
|1
|2
|6-9
|4
|16
|СЕЛЬТА
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|17
|ЭСПАНЬОЛ
|4
|1
|1
|2
|2-6
|4
|18
|ХЕТАФЕ
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|19
|ЭЙБАР
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
|20
|ЛЕГАНЕС
|4
|0
|0
|4
|1-7
|0
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