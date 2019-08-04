Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Без жары и ветра: футбольная погода в Харькове во время матча "Шахтер" – "Карпаты"

Сегодня, 19:22

Во втором тайме матча второго тура Премьер-лиги возможен дождь - его вероятность оценили в 33 процента

В Харькове хорошая футбольная погода

В Харькове хорошая футбольная погода / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Без жары и ветра: футбольная погода в Харькове во время матча "Шахтер" – "Карпаты" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2 Футбол Во втором тайме матча второго тура Премьер-лиги возможен дождь - его вероятность оценили в 33 процента

В воскресенье чемпион Украины "Шахтер" проведет первый домашний поединок в новом сезоне. В Харькове на стадионе "Металлист" команда Луиша Каштру сыграет во втором туре Премьер-лиги с "Карпатами". На нашем сайте доступна текстовая онлайн трансляция матча "Шахтер" – "Карпаты" с видео-повторами голов и комментариями ключевых эпизодов встречи.

Прогноз погоды в Харькове во время матча. Погода будет комфортная для футболистов. Ожидается, что на момент начала поединка будет "плюс" 15 градусов, а ближе к финальному свистку температура опустится на один градус. Осадки в начале матча не ожидаются, а в конце второго тайма их вероятность оценивается в 33 процента. Ветер во время матча ожидается северный, его скорость 2-6 метров в секунду.

"Шахтер" – "Карпаты": где смотреть матч чемпионата Украины

Реклама

Эксперты называют "горняков" большими фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Шахтера" составляет всего 1.13, тогда как ставку на победу "Карпат" можно сделать с коэффициентом 19, а на ничью – 8.90.

В тренде
Онлайн матча "Шахтер" – "Карпаты" в чемпионате Украины
"Шахтер" впервые сыграет в новой форме

Интересно, что в чемпионате Украины нового сезона пока не было ничьих. Все сыгранные матчи завершились победой одной из команд: смотрите турнирную таблицу украинской Премьер-лиги.

В прошлом туре "Шахтер" обыграл бронзового призера прошлого сезона "Александрию":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

погода прогноз погоды чемпионат Украины Шахтер Донецк Карпаты Львов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги
Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лигиФутбол
Онлайн Суперкубка Украины:
Онлайн Суперкубка Украины: "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"Футбол
Онлайн суперматча
Онлайн суперматча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии: победа в серии пенальтиФутбол
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"Футбол

Новости партнеров

Скандальная "ВИА Гра": вот что скрывало закулисье
Скандальная "ВИА Гра": вот что скрывало закулисье
Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами
Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Нашлись странные исторические фото
Нашлись странные исторические фото
Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека
Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека