Во втором тайме матча второго тура Премьер-лиги возможен дождь - его вероятность оценили в 33 процента

В Харькове хорошая футбольная погода / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Без жары и ветра: футбольная погода в Харькове во время матча "Шахтер" – "Карпаты" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2 2019-08-04T19:22:56+03:00 Футбол Во втором тайме матча второго тура Премьер-лиги возможен дождь - его вероятность оценили в 33 процента

В воскресенье чемпион Украины "Шахтер" проведет первый домашний поединок в новом сезоне. В Харькове на стадионе "Металлист" команда Луиша Каштру сыграет во втором туре Премьер-лиги с "Карпатами". На нашем сайте доступна текстовая онлайн трансляция матча "Шахтер" – "Карпаты" с видео-повторами голов и комментариями ключевых эпизодов встречи.

Прогноз погоды в Харькове во время матча. Погода будет комфортная для футболистов. Ожидается, что на момент начала поединка будет "плюс" 15 градусов, а ближе к финальному свистку температура опустится на один градус. Осадки в начале матча не ожидаются, а в конце второго тайма их вероятность оценивается в 33 процента. Ветер во время матча ожидается северный, его скорость 2-6 метров в секунду.

"Шахтер" – "Карпаты": где смотреть матч чемпионата Украины

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Эксперты называют "горняков" большими фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Шахтера" составляет всего 1.13, тогда как ставку на победу "Карпат" можно сделать с коэффициентом 19, а на ничью – 8.90.

Интересно, что в чемпионате Украины нового сезона пока не было ничьих. Все сыгранные матчи завершились победой одной из команд: смотрите турнирную таблицу украинской Премьер-лиги.

В прошлом туре "Шахтер" обыграл бронзового призера прошлого сезона "Александрию":

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