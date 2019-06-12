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Бежим отсюда! Игрок "МЮ" срочно покинул Доминикану, испугавшись за свою жизнь

12 июня, 13:28

Аргентинца Маркоса Рохо заставила ретироваться серия загадочных смертей в отелях Доминиканской республики

Маркос Рохо
Маркос Рохо. Фото: Getty Images

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо вынужден был покинуть Доминиканскую республику, где отдыхал на одном из курортов страны. Об этом сообщает Daily Mirror. Аргентинец принял решение прервать свой отпуск после серии загадочных смертей на карибском острове.

По информации источника, в апреле в гостинице Hard Rock Hotel умер 67-летний Роберт Белл Уоллес из США. До этого он выпил виски из мини-бара своего номера. Спустя месяц в этом же отеле скончалась 51-летняя Миранда Шауп-Вернер, также выпившая напиток из мини-бара. Через пять дней в другой гостинице мертвыми были найдены еще для гражданина США. Всего в отелях Доминиканы за последние месяцы умерли 6 американских туристов.

Смотрите, как Рохо забивает за "МЮ"

Сообщается, что Рохо узнал о загадочной серии смертей уже после того, как приехал отдыхать на Доминикану. И срочно оттуда ретировался. Напомним, в минувшем сезоне 29-летний аргентинец принял участие в 9 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, забив один гол.

Как сообщалось ранее, лондонский "Челси" возглавит "синий" забивала, с которым любил выпить Андрей Шевченко. Легенду лондонской команды Фрэнка Лэмпарда берут в качестве замены уходящему в "Юве" Маурицио Сарри. В последние несколько дней 40-летний специалист находился в отпуске, однако ради переговоров с "синими" прервал отдых.

Также мы писали, что Зинченко выживает из "МанСити" звезд сборных Англии и Бразилии. Не выдержав конкуренции с украинцем, поиском новой команды занялись Фабиан Делф и Данило.

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Маркос Рохо

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isport.ua

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