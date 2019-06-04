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Зинченко выживает из "МанСити" звезд сборных Англии и Бразилии

4 июня, 18:07

Не выдержав конкуренции с украинцем, поиском новой команды занялись Фабиан Делф и Данило

Александр Зинченко
Александр Зинченко. Фото: Instagram

Двое игроков "Манчестер Сити" Фабиан Делф и Данило, которые до недавних пор временами закрывали позицию левого защитника "горожан",  могут покинуть клуб этим летом в поисках игровой практики. Об этом сообщает BBC. Одной из главных причин, заставивших сборников Англии и Бразилии задуматься об уходе, стала уверенная игра в "МанСити" 22-летнего украинца Александра Зинченко, ставшего основным левым беком команды на пути к завоеванию требла – выигрыша чемпионата Англии, Кубка страны и Кубка английской лиги. Удачные выступления Зинченко свели до минимума игровые минуты Делфа и Данило в "МанСити".

29-летний Делф в завершившемся сезоне выходил в основе в 13 матчах Премьер-лиги, а 27-летний Данило – в 15-ти. Их контракты рассчитаны до 2020 и 2022 года соответственно. Отметим, что интерес к Данило приписывали "Интеру", который недавно возглавил Антонио Конте. При этом, как сообщает BBC, "Манчестер Сити" окончательно отказался от обсуждавшихся в начале сезона планов покупать левого защитника. Согласно британским медиа, в клубе намерены сделать ставку на Александра Зинченко и Бенжамена Менди.

Золотой матч "МанСити" в чемпионате Англии

Как сообщалось ранее, Зинченко остался без медали чемпиона Англии. Она теперь на шее другого человека. Украинский футболист "МанСити" отдал чемпионскую награду своему родственнику. Фаны Александра – в восторге.

Также мы писали, что тренер "МанСити" интересовался у Зинченко талантом "Динамо". "Ему нужно срочно уезжать из Украины", – считает Александр.

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Сити, Данило, Александр Зинченко, Фабиан Делф

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Сегодня|Спорт

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