Бил, бил – не забил: зафиксирован невероятный антирекорд в карьере Лионеля Месси

Из 11 ударов аргентинского лидера каталонцев в поединке против "Валенсии" ни один не стал голевым

Лионель Месси / Фото: Reuters

Капитан "Барселоны" и лучший бомбардир чемпионата Испании Лионель Месси не сумел забить в ворота "Веленсии" в 21-м туре Примеры, тем самым повторив личный антирекорд. Напомним, накануне "Валенсия" дома сенсационно обыграла "Барселону" 2:0, нанеся первое поражение новому тренеру каталонцев Кике Сетьену.

По ходу поединка с "Валенсией" "Барселона" 14 раз пробила по воротам соперника – 11 из этих ударов на счету Месси, так и ушедшего с поля без гола. Лишь раз в своей карьере аргентинец делал столько попыток в течение одного матча, но так и не забивал. Это было в 2017 году в игре против "Депортиво" на "Камп Ноу", но тогда "Барселона" победила со счетом 4:0.

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Добавим, что поражение "Барселоны" от "Валенсии" дарит "Реалу" отличный шанс выйти в единоличные лидеры чемпионата Испании. Для этого мадридцам достаточно сыграть вничью в выездной игре с "Вальядолидом" в воскресенье.

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