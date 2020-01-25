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"Валенсия" сенсационно всухую разделалась с "Барселоной" в чемпионате Испании

25 января, 19:02

Мяч трижды побывал в сетке каталонцев, но рефери засчитал только два гола

"Валенсия" держала Месси разными способами

"Валенсия" держала Месси разными способами / Фото: Reuters

В субботу в чемпионате Испании состоялся один из самых ожидаемых матчей сезона: "Барселона" гостила у "Валенсии" на стадионе "Месталья". Наш сайт вел онлайн матча "Валенсия" – "Барселона". После 20 туров каталонцы лидировали в Ла Лиге, набрав 43 очка, а команда из Валенсии шла лишь седьмой, отставая на 12 пунктов.

Однако сегодня фаворит был бит по всем статьям. Уже в первом тайме Марку-Андре тер Штегену пришлось выручать "Барсу" и отбивать пенальти в исполнении Макси Гомеса после нарушения Жераром Пике. Лионель Месси с партнерами хоть и старались вести игру, без травмированного Луиса Суареса им не хватало остроты в завершающей стадии атак.

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А после перерыва "Валенсия" просто обескуражила "Барселону". Уже на третьей минуте тайма Альба срезал мяч в свои ворота после прострела Гомеса. А на 77-й минуте Макси и сам уже отличился, находясь напротив ворот, – 2:0. Хозяева забили еще один мяч, но рефери его отменил после совета VAR. Двухматчевая победная серия команды Кике Сетьена очень быстро закончилась.

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Барселона Валенсия чемпионат Испании Лионель Месси

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