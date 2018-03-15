Билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве перекупщики продают от тысячи евро

В четверг, 15 марта, с 16:00, и по 22 марта сайт УЕФА будет принимать заявки на би­­леты на финал Лиги чемпионов в Киеве. Потом лотерея на 5-7 тысяч билетов (от 65-70 евро, цену объявят сегодня), остальное уйдет финалистам и спонсорам Лиги чемпионов.

Интересно, что на сайтах перепродаж билетов уже можно заказать тикет на финал Лиги чемпионов. Так, на портале viagogo билеты самой дешевой, третьей категории, можно заказать за 32 535 гривен, или тысяча евро. Вторая категория – от 42 157 гривен (около 1300 евро), первая категория – от 55 504 гривен (около 1700 евро). Пропуски в категории VIP на этом портале перепродаж стартуют с 128 227 гривен (около 4000 евро).

Напомним, что "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл "Роме" 0:1 и вылетел из розыгрыша турнира. Таким образом, финал в Киеве точно пройдет без участия украинских клубов.

Отметим, что киевское "Динамо" продолжает борьбу в Лиге Европы. В четверг пройдет ответный матч против итальянского "Лацио". Матч начнется в 20:00, смотреть матч "Динамо" – "Лацио" можно на ТВ и в интернете.