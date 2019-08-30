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Почем Лига чемпионов: билеты на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" стоят от 150 до 11 тысяч гривен

30 августа, 16:59

Попасть на игры "горняков" с "Аталантой" и загребским "Динамо" будет в полтора раза дешевле

"МанСити" снова приедет в Харьков

"МанСити" снова приедет в Харьков / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Стала известна стоимость билетов на домашние матчи "Шахтера" в групповом раунде Лиги чемпионов. Напомним, "горняки" примут в Харькове на ОСК "Металлист" "Манчестер Сити", загребское "Динамо" и "Аталанту".

Читайте также: "Шахтер" в Лиге чемпионов: все о жеребьевке, представление соперников, реакция "горняков"

  • 1 тур. 18 сентября, 22:00. "Шахтер" – "Манчестер Сити"
  • 3 тур. 22 октября, 19:55. "Шахтер" - "Динамо" З
  • 6 тур. 11 декабря, 19:55. "Шахтер" - "Аталанта"

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Билеты на матч "Шахтера" с "МанСити" будут продаваться по цене от 150 до 11 000 гривен, на поединки с загребским "Динамо" и "Аталантой" – в полтора раза дешевле, от 100 до 7 000 гривен. 

30 августа стартовала продажа билетов для владельцев абонементов. В свободную продажу тикеты поступят 2 сентября.

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REUTERS/Gleb Garanich

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "МанСити" два года назад

Как мы писали ранее, букмекеры оценили шансы "Шахтера" выйти из группы Лиги чемпионов. Предпочтение в борьбе за две путевки в 1/8 финала аналитики отдают "МанСити" и "Аталанте", "горняки" по котировкам – третьи.

Также мы рассказывали о реакции Коваленко на жеребьевку ЛЧ. "Зинченко, наверное, тоже улыбнулся после этого жребия, – отметил полузащитник дончан. - Третий год подряд играть с "МанСити" будем".

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билеты Лига чемпионов Шахтер Донецк Манчестер Сити Динамо Загреб Аталанта

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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